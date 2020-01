¿Cómo ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda?

Entornointeligente.com /

Si eres de las personas que empatizan mucho con los problemas ajenos seguramente debes haberte topado, en más de alguna situación, con alguien, que tú sabes que necesita algún tipo de ayuda, pero que se niega a recibirla.

Sean amigos o familiares, es difícil no llegar a involucrarse cuando vemos a un ser querido pasar por alguna depresión u otro tipo de situación difícil que requiera atención, pero de acuerdo a los psicólogos, nada o muy poco se puede hacer cuando una persona no reconoce que tiene algún problema y no permite que la ayuden.

Intentar trabajar con una persona que no considera que tenga un problema, con una persona que no se compromete y que no utilizará las herramientas que le pueda dar un profesional, es prácticamente y a gruesas palabras una pérdida de tiempo.

Pero, hasta qué punto se debe insistir y hasta qué punto se debe dejar a la persona tranquila. Lo que recomiendan los expertos es ser prudente y esto significa que tu ayuda no podrá ser la que tú quieras dar, sino la que la otra persona esté dispuesta a recibir. Porque, insistirle a alguien que debe buscar ayuda, no hará que lo entienda; por el contrario, hará que se resista.

Hay algo importante que debes tener en cuenta. Cuando una persona está viviendo una situación complicada, es más fácil verlo claro desde afuera, pero no es tan fácil cuando estás dentro.

Lo importante no será convencer a la persona de que necesita ayuda, sino conseguir de a poco su confianza, para que esté dispuesta a buscarla.

Lo más recomendable en estos casos es entender que cada cual tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, tanto de sus aciertos como de sus errores, es decir, cada uno deberá aprender la lección que le toque aprender. Por esa razón, no puedes hacerte responsable de los problemas ajenos, por más cariño que le tengas.

Por otra parte debes entender que la manera en la que tú solucionarías un problema, no tiene por qué ser la única manera de solucionarlo, puede haber otras opciones. Por esta razón, no debes imponer tu forma de pensar a esa persona. Es un error aconsejar, la forma en que yo lo haría, es la forma correcta, porque se trata de dos personas totalmente diferentes.

¿Qué hacer entonces? La psicóloga española, Rosa Armas, propone lo siguiente:

Ofrece la ayuda que tú puedas darle

Pregúntale ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

Quédate a su lado

Esto significa que le comuniques a esa persona que estarás disponible siempre que te necesite. Sin ejercer ninguna presión, simplemente acompañándola y apoyándola cuando te lo pida.

Cuida los consejos que le das

Si en algún momento te pide un consejo, piénsalo con detenimiento. Por lo general, damos los consejos en función de lo que nos ha servido a nosotros mismos, bajo nuestras creencias y nuestras circunstancias. Y eso, podría ser que no le sirva a la otra persona, porque sus circunstancias pueden ser diferentes.

Por esta razón, antes de dar un consejo, tendrás que ser capaz de ponerte en sus zapatos, si no es así, tu consejo podría no servirle de nada.

Protege tu equilibrio emocional

De la misma manera en que deberás respetar lo que esa persona quiera aceptar o no, tú también tendrás que decidir hasta dónde quieres llegar. Por mucho que quieras ayudarla, no olvides que su bienestar es responsabilidad suyo y no tuya. Con lo que, no debes permitir que por querer ayudar a alguien quien no quiere ayuda, termines tú con un malestar emocional que no te corresponde. (I)

