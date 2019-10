¿Cómo ayuda la LSE a proteger a las pymes? ¿Qué les aporta realmente?

Entornointeligente.com /

La Ley de Secretos Empresariales (LSE) entró en vigor en España el pasado mes de febrero. Hasta ese momento, nuestro país carecía de una regulación específica en este ámbito. Hasta entonces, los conflictos en cuanto a secretos de empresa se han resuelto en España a través del Código Penal o de la Ley de Competencia Desleal.

Ahora bien, ¿es importante que las pymes tengan esto en cuenta o es una ley que de dirige mayormente a las grandes empresas? La respuesta es que la pequeña y mediana empresa tiene que poner más énfasis si cabe en esta materia. Y es que el trato con el cliente suele ser más cercano y las multas y sanciones pueden ser un gran contratiempo para este tipo de organizaciones.

Tal y como señaló el Boletín Oficial del Estado en la publicación de esta nueva ley, las empresas valoran sus secretos empresariales del mismo modo que valoran los derechos de propiedad industrial o intelectual. Del mismo modo, la confidencialidad es una herramienta que ayuda a gestionar la competitividad empresarial, la transferencia de conocimientos y la protección de la información relativa a clientes y proveedores, así como a los planes estratégicos de cualquier compañía.

Según la ley, obtener, utilizar o revelar de manera ilícita un secreto empresarial compromete la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas como precursor, por lo que a partir de ahora las pymes, especialmente, podrán hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras gracias a la seguridad jurídica que les aportará esta medida.

El objetivo de esta LSE no es otro que proteger los secretos empresariales , considerando como tal todo tipo de información o conocimiento que reúna una serie de condiciones en el ámbito tecnológico científico, industrial, organizativo, financiero o comercial.

Así las cosas, se considera secreto toda información que en su conjunto o en la configuración y reunión de sus componentes no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a círculos que normalmente utilicen el tipo de información en cuestión, o que no sea fácilmente accesible para las mismas. También cualquier posesión de un valor empresarial, real o potencial, por ser secreto, o bien haber sido objetivo de medidas razonables por parte del titular para que no saliera a la luz una determinada información.

Es decir, cuestiones como la innovación en pequeñas y medianas empresas van a estar especialmente protegidas. La Ley entiende que este tipo de cuestiones facilitan el crecimiento de alas orgniazaciones y aumentará su productividad. De manera que con esta normativa se trata de proteger aún más estas acciones en ese tipo de corporaciones.

Qué se consdera secreto empresarial

Información que no esconocida, total o parcialmente, en los círculos en donde se utilice ese tipo de información. O que no sea de fácil acceso.Estos datos deben poseer un valor empresarial real o potencial y debe haber unas “medidas razonables” por las que haya interesado al titular del secreto mantenerlo oculto.

Cualquier persona física o jurídica titular del secreto será protegido por esta normativa frente a cualqiuer sustracción de origen ilícito. En el BOE también se aclara que la protección de estos secretos no influirá a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva.

