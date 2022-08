Cómo averiguar si tu perro es inteligente con el divertido test viral que nos ha descubierto una actriz de Friends

Entornointeligente.com /

Podríamos pasarnos horas, días, incluso meses viendo vídeos de TikTok. Sobre todo si son vídeos de cómo hacer café , de lugares preciosos que nos descubren viajeros de todo el mundo o nuestros favoritos: vídeos de mascotas.

Entre todos ellos, de vez en cuando encontramos challenge virales , test o «pruebas» como la que te traemos hoy. Evidentemente la base científica de este test es igual a cero , pero es tan divertido ver la reacción del perro que seguro que piensa algo como «mi humana se ha vuelto aún más loca de lo que ya estaba», que nosotras también hemos caído.

La reacción de los dueños al ver a sus perros sobre la pared, como la de Courteney Cox (nuestra querida Monica Gueller de Friends nos deja vídeos de recetas o estos divertidos test con sus perritos), es también maravillosa. Y la decepción (o no) que se llevan con el resultado, más.

En Trendencias Estas son las consecuencias de humanizar a los perros que no quieres para tu mascota (por muy mono que esté con ese disfraz) El test consiste en acercar a nuestro perro a la pared, cogido en brazos y con sus patas por delante. Si al acercarse a la pared se protege apoyando las patas, es inteligente. Si por el contrario se deja llevar hasta a pared, sorry , tu perro es solo preciosi.

@hachithehuskyyy Hachi was not having it 😅 but he did eat a nice raw steak afterwards! 🥩 😋 #WallDogChallenge #SmartDogChallenge ♬ original sound – HachiTheHuskyyy @malamutesandbuddies Not the easiest challenge carrying giant malamutes😂 #malamute #jackrussell #walldogchallenge #smartdogchallenge #fyp #dogsofttiktok #funny #dogs #cutefluff #clever #dogfail ♬ original sound – geminikells TikTok se ha llenado de perretes (y de sus dueños) haciendo la prueba bajo el hashtag #smartdogchallenge , y podríamos pasarnos horas viendo las carusas de asombro de los perros cuando sus humanos les hacen este particular test.

En Trendencias Tres cosas que para tu perro son un auténtico manjar pero asquerosas para el ser humano @perssicoo the last one didnt happen 🤫 #walldogchallenge #smartdogchallenge #dogtock #cockapoo #cutecockapoo ♬ Castaways – The Backyardigans @.doglife1 #smartdogchallenge #wallchallenge #dogsofttiktok #walldogchallenge #pitbullsoftiktok #pitbull #bullmastiffsoftiktok #bullmastiffproblems ♬ Spongebob Tomfoolery – Dante9k Remix – David Snell Una muestra más de que internet es un lugar maravilloso lleno de historias bonitas como la de Paul , canciones pegadizas como la de Stranger Things que se hizo viral en TikTok , o de challenge que aunque no sean nada científicos, sí son muy divertidos .

