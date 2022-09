Cómo apoyar a alguien con cáncer de pulmón

Entornointeligente.com /

Dadas las malas perspectivas, enterarse de que un ser querido tiene cáncer de pulmón es desgarrador. A partir de ese momento, sabes que la vida puede no volver a ser la misma e inevitablemente querrás hacer todo lo posible para ayudarlos. Entonces, ya sea que su padre, hermano, pareja o amigo tenga cáncer de pulmón, estas son algunas de las formas en que puede ayudarlos.

Aprenda sobre la enfermedad

El primer paso que debe tomar es investigar la condición; cuanto más sepa al respecto, más podrá ayudar. Parte de esta investigación implica hablar con médicos; otro vendrá de investigarlo en la web.

Además de observar hechos científicos, es posible que también desee comunicarse con otras personas que se enfrentan al cáncer de pulmón para comprender cómo lo superan. Esta información puede ayudarlo a ayudar a su ser querido.

Escuchar

Es posible que tenga mucho que decir (o que no pueda encontrar las palabras), pero lo mejor que puede hacer para apoyar a su ser querido con cáncer de pulmón es escucharlo. Esté atento a lo que sea que estén sintiendo o pensando.

Incluso si quieren despotricar sobre los procedimientos médicos por los que tienen que pasar, déjalos. Es un momento increíblemente desafiante, y tener a alguien que escuche puede marcar una gran diferencia.

Ayudar con las tareas

Uno de los síntomas más comunes del cáncer de pulmón es la fatiga. Además, esa fatiga solo empeorará si se someten a quimioterapia. Por eso, una de las mejores formas de ayudar a una persona con cáncer de pulmón es ayudándola con las tareas del hogar.

Realice tareas que quizás no tengan la energía para completar, como cocinar, limpiar y correr a la tienda. Si no vive con ellos, intente hacer un lote doble de comidas de vez en cuando para hacerse cargo. Son las pequeñas cosas las que realmente marcan una gran diferencia.

Llévalos a las citas

Cualquier persona con cáncer de pulmón tendrá múltiples citas a las que asistir, y algunas serán más largas y lejanas que otras. Si desea ayudar, una de las mejores maneras es llevarlos a las citas.

Llévelos allí y recójalos para asegurarse de que lleguen y regresen seguros y cómodos. Es posible que su ser querido incluso le pida que se siente con él durante la cita para recibir apoyo adicional, lo cual es una forma amorosa de ayudarlo a sobrellevar el proceso.

Pregúnteles cómo puede ayudar

Si bien puede ayudar con las tareas del hogar y el apoyo emocional , no hay mucho que pueda hacer desde el punto de vista médico; debe dejar esa parte en manos de los profesionales de la salud. Entonces, si está atascado en lo que puede hacer, está bien simplemente preguntarle a su ser querido.

Al preguntarles directamente cómo puede ayudar, puede usar la respuesta para apoyarlos de la mejor manera que necesitan. ¡Es más fácil que adivinar!

No esperes milagros

Existe la posibilidad de que su ser querido se recupere y viva durante mucho tiempo después del diagnóstico de cáncer de pulmón. Eso es especialmente cierto con todos los avances médicos que ocurren en la actualidad. Sin embargo, lo que no debes hacer es esperar milagros.

Por ejemplo, no le diga a su ser querido que sobrevivirá al 100% durante otros veinte años. Ese tipo de optimismo puede parecer amable, pero es probable que no los consuele de la manera que pretendes. En su lugar, trate de ser realista además de optimista, y evite usar términos concretos.

Llévelos a grupos de apoyo

No importa qué tan bueno sea para escuchar, su ser querido debe tratar de hablar con otras personas sobre su diagnóstico de cáncer de pulmón, específicamente, otras personas que han pasado o están pasando por lo mismo.

Al llevar a su ser querido a grupos de apoyo , puede obtener una gran cantidad de consuelo y comprensión sobre su diagnóstico. Sobre todo, se sentirán menos solos.

Cuide su propia salud

Su ser querido debe recibir el mayor apoyo, pero eso no significa que deba dejar de lado su salud. Después de todo, no es fácil cuidar a otra persona cuando uno mismo no está sano.

Si alguna vez se siente abrumado, dé un paso atrás y evalúe su propia salud . Es posible que necesite un descanso, un respiro o tal vez una visita al médico para usted. Incluso hay grupos de apoyo para amigos y familiares de personas con cáncer.

No los colme de consejos

Por ejemplo, es posible que haya leído un artículo interesante sobre los beneficios de la cúrcuma para el cáncer de pulmón, pero trate de evitar bombardear a su ser querido con consejos. Puede provenir de un buen lugar, pero podría abrumarlos y hacer que se sientan presionados para probar un montón de cosas que tal vez no quieran.

En última instancia, los médicos saben mejor. Si tiene preguntas sobre un remedio natural , hable con los médicos de su ser querido al respecto.

Aceptar el cambio

Es importante entender y aceptar que las cosas ya no serán como antes. Es posible que su ser querido no se sienta con ganas de ir al cine los sábados por la noche, y es probable que su estado de ánimo cambie significativamente.

En lugar de presionar para que las cosas vuelvan a ser como eran, acepta el cambio en las circunstancias y sigue la corriente. No mires hacia atrás, en cambio, muévete hacia un futuro más positivo.

No tengas miedo de pedir ayuda

Si bien su ser querido sin duda es el que más sufre, los amigos y familiares de las personas con cáncer también soportan mucho dolor y lucha. Si siente que no puede manejarlo, no tenga miedo de pedir ayuda. Por ejemplo, podría considerar buscar más asistencia médica para su ser querido, o tal vez desee probar el asesoramiento para ayudarlo emocionalmente.

Pensamientos finales

Un diagnóstico de cáncer de pulmón lo cambia todo. Aunque no existe un enfoque único para todos, los consejos anteriores pueden ayudarlo a ayudar a su ser querido después de su diagnóstico.

Recuerde, muchos profesionales de la salud dedican su tiempo a buscar mejores opciones de tratamiento. Si bien un diagnóstico de cáncer de pulmón es desgarrador, no necesariamente significa el final.

