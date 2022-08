Cómo apostillar la partida de nacimiento en Venezuela

Entornointeligente.com /

Tener legalizados los documentos de identidad es un requisito que se exige en cualquier país cuando llega una persona de otra nacionalidad. Esto permite asegurar que todos los datos personales están correctos y la identidad de una persona ha sido validada por el organismo competente en la materia de su país de origen. Hoy vamos a contar cómo hacerlo en Venezuela.

En Venezuela, la legalización de documentos de identidad, como la partida de nacimiento, corresponde al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). Este es el primer paso que hay que cumplir antes de apostillar, ya que sin la partida legalizada no se permite este paso superior para emigrar.

Pasos para legalizar la partida de nacimiento La buena noticia es que no es necesario seguir caminos distintos al establecido legalmente porque es muy fácil ejecutar este proceso. Según Entre Pagos y Cuentas , la manera de hacerlo es la siguiente:

Registrarse en la plataforma dispuesta por el SAREN para los trámites en línea. Aquí se utilizará el correo electrónico de uso frecuente donde se recibirá un código de seguridad que habrá que ingresar al sistema para validar la identidad. Después, solo quedará rellenar los espacios con los datos personales que solicitan. Pedir la cita. Cuando ya se tiene el usuario creado es posible acceder a una serie de acciones. La legalización de la partida de nacimiento funciona a través del sistema de citas, por lo que es indispensable solicitarla. Aquí hará falta tener la partida de nacimiento en físico para colocar los datos que se piden como fecha de emisión del acta de nacimiento, la cantidad de documentos que se van a legalizar, la fecha en la que se desea ejecutar el proceso y, finalmente, imprimir el comprobante de la cita. Reunir los requisitos que se exigen. Además del comprobante de la solicitud de cita y del acta de nacimiento como tal, es necesario reunir otros requisitos que hay que llevar el día pautado. Estos son: 0,5 Unidades Tributarias, una hoja blanca tamaño oficio y original y copia de la Cédula de Identidad. Presentarse el día de la cita. Al llegar a las oficinas hay que dirigirse a la taquilla de atención, pagar las Unidades Tributarias que se exijan y entregar los requisitos que se reunieron en el punto 3. Si todo está bien, el encargado dirá la fecha en que se pueden pasar a retirar. Pasos para sacar la cita y apostillar la partida de nacimiento Luego que la partida está debidamente legalizada viene el momento de pasar al siguiente escalón que es apostillar. Este es un trámite diferente porque es el que le otorga la certificación internacional y da validez alrededor del mundo según lo dispuesto por el Convenio de la Haya del año 1961. Los pasos para este proceso son:

Registrarse en el sistema de legalizaciones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Aquí habrá que completar el perfil con los datos personales, tal y como se hizo en el registro anterior. Registrar a los hijos menores de edad si es que el documento que se va a apostillar es de ellos. Registrar los datos del representante que asistirá a la cita en caso de que el titular no pueda ejecutar el proceso por cualquier motivo. Marcar los documentos que se van a apostillar, pueden ser las actas de nacimiento, certificación de notas, etc. Solicitar la cita para dirigirse a las oficinas y efectuar el proceso. A veces esta no se asigna de forma inmediata, así que habrá que esperar con paciencia. Reunir los documentos y asistir el día señalado . Entregar los documentos y esperar a que sean devueltos con la apostilla. Todos estos pasos permiten que una persona pueda emigrar a otro país sin complicaciones, dándole oportunidad de conseguir un empleo de calidad o continuar sus estudios si es que así lo tiene planificado.

—

LINK ORIGINAL: Noticias COL

Entornointeligente.com