Cómo aplicar la ley del espejo y mejorar tu vida

Entornointeligente.com /

Todo lo que te molesta, irrita, enoja o quieras cambiar del otro, eso está dentro de mí. Shutterstock La ley del espejo. Al aplicar esta ley podemos obtener información sobre cómo nosotros estamos gestionando las relaciones en función a cómo hemos aprendido a relacionarnos. Es una excelente oportunidad para poner el foco en lo único que tenemos posibilidad de modificar, a nosotros mismos y a la forma en la que estamos viendo la vida.

El reconocido autor japonés Yoshinori Noguchi, autor del libro La ley del espejo, reconocido experto en coaching y asesoramiento psicológico propone que una vez lo tengas claro, orientes tu comportamiento hacia el perdón. Él muestra la importancia de «soltar» el resentimiento u odio hacia alguien para poder encontrar la paz interior que habita dentro de cada uno de nosotros.

La ley del espejo dice así:

1. Todo lo que te molesta, irrita, enoja o quieras cambiar del otro, eso está dentro de mí.

2. Todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere está reprimido en mí y me toca trabajarlo.

3. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que me afecte, le pertenece a él.

4. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí; reconozco mis cualidades en otros.

Muchas personas creen que eso que les molesta está en ellas, pero muchas veces puede pasar que eso que te molesta está enseñándote a poner límites, a tomar las riendas de tu vida, a dejar de poner en otros las decisiones y a comenzar a liderarte.

Cómo aplicarla con algunos ejemplos.

Primera ley: Cuando algo te irrite o enoje de otra persona, antes de reaccionar, piensa: ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Estaré siendo así en algún área de mi vida? ¿Fui así alguna vez?

Segunda ley: Cuando la crítica de alguien te moleste, pregúntate: ¿Está esto mostrándome que hay algo que es importante que vea? En vez de negar, esta ley requiere humildad y automirada.

Tercera ley: Esta ley sirve para darte cuenta de tu propio avance, de tu autoestima. Es posible que le hagamos de espejo a alguien y que eso no tenga que ver con nosotros, sino con ellos. Si no te molesta, es signo de que tienes eso sanado en ti.

Cuarta ley: Cuando alguien me dice algo bueno de mí, lo primero que pienso es, esa persona tiene eso en ella también. Entonces, cuando admires algo de alguien, trata de reconocer eso en ti también, porque por esa razón es que estás pudiéndolo ver.

Te regalo un ejercicio que diseñé para un workshop hace unos años y que uso a menudo, con una mirada espiritual.

Consiste en identificar en la pareja o persona con la cual tengamos un conflicto y preguntarte: ¿Qué me enseña acerca de mí? ¿Qué me molesta? ¿Qué admiro de ella? ¿De qué estoy agradecida?

Para ser abundantes en relaciones también es importante agradecer a nuestros maestros lo que traen a nuestra vida para aprender.

Te propongo hacer la prueba, y me cuentas.

¡Buen fin de semana!

Paula Cabalén

www.paulacabalen.com

Life & Business Coach, mentora y consultora

Escritora y ‘speaker’ internacional

CEO de Consultophy Points of You Country Leader

Temas relacionados: En Positivo

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com