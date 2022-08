¿Cómo ahorrar en dólares sin restricciones y desde el smartphone?

Entornointeligente.com /

freepik.es Dólar cripto Las restricciones cambiarias que rigen en Argentina dispararon herramientas alternativas para dolarizarse sin comprar el dólar oficial a través del mercado libre y único de cambios. Una de las opciones es operar a través de la Bolsa con el denominado «dólar MEP» , pero en el país está tomando mucho más auge la posibilidad de hacerlo a través de las criptomonedas . El precio, tanto en pesos como en divisas, se fija por oferta y demanda .

Informate más Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 11 de agosto Al igual que en el dólar MEP, el tipo de cambio implícito surge de la relación entre el valor de venta en dólares y el precio de compra en pesos, más los costos de la transacción. En general, la cotización es un valor que se ubica entre el dólar blue y el contado con liquidación (que se utiliza para sacar dólares al exterior).

bitcoin criptomonedas dólar Pixabay Al no ser una compra directa de dólares, sino de un activo dolarizado, la operación no está restringida. Es decir, la compra y venta de cripto está por fuera del mercado cambiario tradicional . Entonces, las cotizaciones y operaciones no se suspenden los fines de semana ni los feriados. Funcionan las 24 horas . Cabe destacar que las operaciones más utilizadas son Tether USDT, USD Coin y Binance USD .

A diferencia de las populares «altcoins» , como Bitcoin o Ethereum, en las que el valor reside en la fidelidad de su comunidad de criptomonedas, las «stablecoins» están asociadas al valor de una moneda «fiat» , como el dólar o el euro, a bienes materiales, como oro o petróleo. e incluso a otra criptomoneda.

dolarcripto.JPG También hay stablecoins que son controladas con algoritmos para mantener su precio estable. En cualquier caso, resultan atractivas para refugiarse en momentos de incertidumbre financiera. Las cuatro más reconocidas en volumen de operaciones son DAI, USDT, USDC y BUSD .

