¿Cómo aclarar las axilas con remedios caseros?

Si tienes problemas con las manchas en las axilas y no sabes ¿cómo lidiar contra ella?, no te preocupes, tu diario Correo ha seleccionado un conjuntos de remedios caseros para blanquear o aclarar las axilas en poco tiempo . El tratamiento además de quitar las manchas evitará que aparezcan a futuro . El uso de los remedios caseros son muy fáciles. ¿Cómo blanquear las axilas con bicarbonato? Vierte en un recipiente 1 cucharada y media de bicarbonato , luego agrega el zumo de un limón. Mezcla los ingredientes hasta que se forme una pasta. Déjalo reposar la pasta durante 10 minutos y aplicar sobre las manchas negras de la axila. Deja reposar las pasta en la axila durante 30 minutos y lávate las con agua tibia. Repite el tratamiento todos los días hasta que se aclare las axilas. Luego de este tratamiento debes evitar los desodorantes que contienen alcohol . Y si posees una piel sensible bajar la cantidad del zumo de limón. ¿Cómo blanquear la axila con aceite de Coco? El aceite de Coco remueve las células muertas que generan una mancha en las axilas. Frota el aceite suavemente sobre la axila y déjalo por 25 minutos . Finalmente lávate con agua tibia y con agua tibia . El tratamiento puede hacer durante 7 días de la semana de veces al día (mañana y noche). Blanquear la axila con cáscara de naranja Primero por a secar la cáscara de la naranja en el sol y cuando esté seco muele hasta obtener un polvo fino. Remoja el polvo con un poco de leche y aplica sobre las manchas de las axilas. Deja reposar durante 30 minutos y enjuaga con agua fría . Este tratamiento se puede realizar en las noches 4 veces a la semana. ¿Cómo aclarar las axilas con papa? Consigue la papa blanca y córtalo en rodajas, frota en las axilas las rodajas durante 3 minutos , déjalo actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua tibia. El tratamiento puedes realizar 2 veces a la semana.

