CML e Camões anunciam vencedores do programa de intercâmbio de Dança Lisboa-Mindelo

Catarina Rosa e Gilson Costa são os vencedores da edição de 2022 do programa de intercâmbio artístico na área da Dança e estarão em residência, de 1 a 31 de outubro, no Mindelo, Cabo Verde e em Lisboa.

O júri era composto por por Cláudia Sampaio da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Neuza Polido do Camões, I.P. e Susana Dias da Câmara Municipal de Lisboa. Estes consideram os dois vencedores «são os que melhor se enquadram na lógica do presente programa de intercâmbio artístico.»

O programa de intercâmbio destina-se a coreógrafos e bailarinos de nacionalidade «portuguesa e cabo-verdiana no início de carreira e que pretendam desenvolver um projeto de criação artística na área da dança» , lê-se no comunicado enviado às redações.

Subscrever Catarina Rosa, ou Kenzi, o seu nome artístico, é bailarina e professora de dança desde 2012 de Fusion Belly Dance e exploração de movimento e improvisação em dança. As suas aulas passam por Portugal e Dinamarca e faz, ainda, workshops na Europa, Índia e Japão. Fundou também a companhia Orchidaceae, sob direção artística de Piny. Interpretou peças de grupo em eventos de dança e festivais como Paralelo, Boom Festival, Andanças, Rock in Rio, NOS Alive. O outro vencedor, Gilson da Costa é bailarino e intérprete. Participou como bailarino no projeto de dança tradicional Badju Kabu Kaba e foi intérprete e cocriador da peça Expreson é Movimentu e Ekilibriu . Tem formação profissional através da participação no Laboratório intensivo de pesquisa de movimento e técnicas de dança tradicional e contemporânea. Fez também parte do programa Educativo-cultural Tereru Di Amizadi , na Universidade de Cabo Verde, durante 5 anos.

O programa pretende incentivar a criação artística e apostar na internacionalização da cultura e foi criado através do Protocolo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Camões

