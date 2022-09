CMB: Marcus Stroman jugará con Puerto Rico el Clásico Mundial

Entornointeligente.com /

Marcus Stroman, lanzador de los Cachorros de Chicago, confirmó su participación en el Clásico Mundial de beisbol con la selección de Puerto Rico.

Esta será la segunda participación del lanzador en este torneo, debido a que la edición pasada representó a los Estados Unidos y se alzó con el título de campeón.

Marcus Stroman intends to represent Puerto Rico in the 2023 #WorldBaseballClassic 🇵🇷 pic.twitter.com/AtaWSuDfXB

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) September 1, 2022

Stroman fue el encargado de ser el lanzador del equipo de las barras y las estrellas en la final y se llevó el premio al MVP de la Final.

Marcus Stroman esta temporada en Grandes Ligas tiene un marca de 3 juegos ganados y 6 perdidos. Una efectividad de 3.98, 85 ponches, 29 bases por bolas y 1.21 WHIP.

Esta temporada Stroman firmó contrato con la organización de los Cachorros de Chicago.

Meridiano

