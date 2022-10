Câmara terá duas deputadas trans pela primeira vez na história

Entornointeligente.com /

03/10/2022 04h31 Atualizado 03/10/2022

1 de 1 Erika Hilton e Duda Salabert foram eleitas neste domingo — Foto: Celso Tavares/g1 e Cadu Passos/divulgação Erika Hilton e Duda Salabert foram eleitas neste domingo — Foto: Celso Tavares/g1 e Cadu Passos/divulgação

A Câmara dos Deputados terá pela primeira vez na história duas mulheres trans como deputadas federais: Erika Hilton ( PSOL -SP) e Duda Salabert ( PDT -MG).

Salabert foi a terceira deputada mais votada de Minas, com 208 mil votos. Já Erika conquistou 257 mil votos, ocupando a 8ª posição no estado , acima, por exemplo, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva , que ficou em 12º lugar.

As duas foram eleitas vereadoras de suas cidades, São Paulo e Minas Gerais, em 2020 com votações expressivas. As duas também têm em comum o fato de serem alvo de ameaças — Salabert , inclusive, votou de colete de balas no domingo (2). Erika, por sua vez, recebeu em fevereiro uma mensagem no seu e-mail que dizia: «Eu garanto que você vai morrer, satanás do inferno» .

Duda Salabert é a primeira deputada federal trans da história de Minas Gerais Em 2020, Duda Salabert foi eleita a 1ª vereadora trans e a mais votada da história de Belo Horizonte

No Instagram, Erika comemorou o resultado e afirmou «Travesti preta eleita. É federal. Pela primeira vez na história!».

Na mesma rede, Salabert escreveu: «Sou a 1ª Trans eleita do Congresso Nacional ! Sou a deputada federal mais votada da história de M.G! Mesmo com ataques de setores da esquerda, ataques dos ciristas, ameaças de morte da ultra direita, vencemos ! Muito obrigada M.G !»

