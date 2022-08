Cámara Regional de Carga: Todo lo que sea retrasar los despachos generará algún tipo de inconveniente

Entornointeligente.com /

Jonathan Durvelle, presidente de la Cámara Regional de Carga Pesada, expresó que hay dos tipos de medidas para el transporte de carga pesada, «una para el ingreso a Caracas, que es positiva porque disminuye la congestión, y otra que es la restricción a nivel nacional los fines de semana y feriados».

Acotó que les preocupa que se tome en cuenta la autopista Regional del Centro en esta restricción. «No es solamente la circulación porque quizás el vehículo de alimentos puede circular, pero cuando viene de regreso muchas veces el funcionario no permite avanza», sumó.

«Esto no es una medida nueva, hace cinco años el tránsito los días domingos y festivos estaba regulado, nosotros nos habíamos acostumbrado y armamos logística. De ahí a que haya una falta en la distribución no me atrevería a decir que va a suceder», dijo.

Durvelle sostuvo que «todo lo que sea retrasar los despachos va a generar algún tipo de inconveniente».

«Siempre estuvo prohibido el tránsito por la Cota Mil y el ingreso a Caracas, antes de la pandemia, estaba también. Veías en Tazón los vehículos hasta que fuera la hora para ingresar»

Hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta que «estas unidades con restricción cargan y descargan (mercancía), y cuando vienen vacías se les debería dar paso también».

