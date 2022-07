Entornointeligente.com /

Cámara de Representantes solicitó la creación de una fiscalía especializada en crimen de narcotráfico, homicidios y delitos conexos en Rivera Publicado el 26 de julio de 2022 Sistema judicial 7 minutos de lectura Entienden que «la complejidad» del crimen organizado es un amenaza «con consecuencias no sólo para la seguridad, sino también para la estabilidad democrática»; además, piden que se cree una fiscalía departamental en Ciudad del Plata por «la problemática situación de seguridad». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este martes, la Cámara de Representantes, con apoyo de todos los partidos, le dio estado parlamentario al proyecto de resolución con el que le solicita a la Fiscalía General de la Nación la creación de una fiscalía «especializada en crimen de narcotráfico, homicidios y delitos conexos» en Rivera y una fiscalía departamental en Ciudad del Plata, en San José. La propuesta debe ser tratada como un proyecto de ley: pasa a la Comisión de Constitución y Código y luego a ser votada en el plenario de la cámara baja. «Hay voluntad para votarla rápido», dijeron fuentes políticas a la diaria .

En el caso de la fiscalía que se propone para Rivera, en el proyecto de resolución al que accedió la diaria indican que, «atento al incremento de delitos vinculados al crimen organizado trasnacional (COT) en el departamento de Rivera a consecuencia de enfrentamientos entre delincuentes integrantes de ‘bandas delictivas de origen brasileño’, la Cámara de Representantes expresa a la Fiscalía General de la Nación la aspiración del cuerpo para que se proceda, de forma inmediata, a la creación de una Fiscalía especializada en crimen de narcotráfico, homicidios y delitos conexos» en Rivera.

Se sugiere que, de hacerse lugar al pedido, la sede de esta fiscalía «sea independiente a la sede de las demás fiscalías departamentales, en un local especial y estratégicamente acondicionado para el fin para el que fue creado, elaborando la estrategia al respecto en forma conjunta con el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas, a fin de evitar traslados innecesarios o muy extensos tanto de personas como de bienes incautados, preservando así la seguridad de funcionarios, testigos y detenidos; así como la custodia de la documentación, armamento y bienes incautados en los procedimientos».

Justifican la creación de esta fiscalía especializada en Rivera porque, «en la última década, los conflictos en su mayoría han cambiado de una naturaleza intraestatal a una naturaleza interestatal, y las zonas fronterizas no han sido ajenas a ello». Por el contrario, afirman que estas zonas «ponen de manifiesto las fragilidades del Estado en términos de consolidación institucional y control territorial en dichas zonas, las que enfrentan un enemigo singular y muy nefasto: el Crimen Organizado Trasnacional (COT)».

Desde el Parlamento, entienden que «la globalización y liberalización de las fronteras tan importante para la actividad social y económica, así como el desarrollo de la tecnología, han desafiado constantemente la capacidad de respuesta del Estado, diseñada para lidiar con enemigos con menos poder económico y movilidad internacional», y que, «hasta ahora, las respuestas estatales han resultado insuficientes, porque ni el marco institucional nacional ni el internacional están preparados para enfrentar esta amenaza, reconociendo que en nuestro país, se vienen llevando muchas acciones multinivel».

En el documento al que accedió la diaria señalan que «la complejidad del COT lo convierte en una amenaza con consecuencias no sólo para la seguridad, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz regional». Explican que la frontera entre Uruguay y Brasil, que supo ser «galardonada» como «frontera de la paz», hoy se encuentra dentro de «las fronteras más peligrosas del país; con un alto nivel de pobreza, insuficiencia de oportunidades laborales, convirtiéndose en zonas de tránsito para el COT».

En este sentido, «se vuelve necesario entender el comportamiento del COT como parte del complejo sistema de interacciones que se dan en el sistema internacional y prever un escenario con formas novedosas de combate a este fenómeno, especialmente, en las zonas fronterizas». Para los parlamentarios, «el cambio de naturaleza de los conflictos en el siglo XXI modificó las dinámicas propias de las acciones violentas que tienden a limitarse al interior del territorio de un solo Estado», y «esa nueva tipología de los conflictos ha afectado las condiciones en las zonas fronterizas de los países en general, y de Uruguay en particular».

Reconocen que «la violencia en la zona de frontera Rivera-Santana do Livramento lamentablemente ha tendido a aumentar, poniendo de manifiesto la necesidad de nuevas acciones de Estado en términos de presencia institucional y control territorial en regiones limítrofes». Y recordaron en el documento las amenazas que hubo en redes sociales de grupos asociados al crimen organizado y la ola de homicidios que hubo en determinados barrios del departamento. Señalan que esto «ha generado una exacerbación de la sensación de inseguridad de la comunidad, lo que requiere medidas por parte del Estado para atender una realidad particular, fruto de un conglomerado urbano único binacional como lo es Rivera-Santana Do Livramento».

Desde la Cámara de Representantes también reconocen que han visto «muchas acciones» del Ministerio del Interior, «con múltiples intervenciones, incrementando e intensificando la presencia policial, y nos consta que se seguirá incrementando». También indican que «la Fiscalía ha estado atendiendo, además de una intensa agenda de trabajo, todo lo generado a partir de estas graves acciones delictivas, vinculadas a tráfico de estupefacientes, homicidios y otros delitos conexos». «Esta situación, además de generar un incremento sustantivo de la cantidad de trabajo general, provoca retrasos en los procesos ‘menos urgentes’; y el cambio constante de los fiscales (por los cambios de turno), que se ocupan de delitos vinculados entre sí y a estas prácticas delictivas, que tanta conmoción pública viene generando, dificultan la continuidad y el abordaje integral de todas esas actividades delictivas vinculadas», agregaron.

Según destacaron, «desde el Colegio de Abogados del Departamento de Rivera, señalan la necesidad de incrementar las capacidades de la Fiscalía, pues ven que, a pesar del enorme esfuerzo personal de sus cuadros, muchas acciones vinculadas a temas ‘menos graves o urgentes’, que resultan de alta prioridad para los afectados, se demoran».

Por eso, «los legisladores electos por el pueblo uruguayo, por cuyo bienestar y calidad de vida nos comprometimos a trabajar y velar, consideramos necesario y sumamente oportuno incrementar la presencia institucional de la Fiscalía [General] de la Nación, con mayor especificidad, para atender en forma diferencial toda esta nueva realidad delictiva que lamentablemente está golpeando duramente nuestro departamento y nuestra frontera».

Solicitan la creación de una Fiscalía Departamental en Ciudad del Plata Además de la fiscalía especializada que se plantea para Rivera, también tomó estado parlamentario la solicitud de la Cámara de Representantes, con apoyo de todos los partidos, de que la Fiscalía General de la Nación «la aspiración» cree «de forma inmediata» una Fiscalía Departamental en Ciudad del Plata, San José. En este caso, plantean que es a partir de «la problemática situación de seguridad y convivencia, y a la preocupación reiteradamente expresada en múltiples instancias tanto por los vecinos, como de un amplio espectro de actores políticos y sociales de la comunidad de Ciudad del Plata del departamento de San José, y que, en base a las distancias geográficas y sobrecarga de trabajo que ostentan las Fiscalías existentes en el resto del departamento».

«En términos de movilidad demográfica, en nuestro país el área Metropolitana se ha consolidado como un espacio en permanente crecimiento y expansión multidimensional, lo que por lógica determina la aparición de nuevas realidades junto a necesidades crecientes de la población», justificaron. En este sentido, refieren a la «‘interdependencia’, que opera entre la urbe y sus ‘cercanías’, generando intercambios de diverso tipo que, en razón del citado crecimiento demográfico, se ven claramente potenciados y dinamizados».

Ponen como ejemplo el «fenómeno observado desde hace varias décadas» en la Ciudad de la Costa, en Canelones, indicando que con Ciudad del Plata ha ocurrido algo similar, pero con «sus singularidades y dinámicas propias».

«Este espacio urbano es una expresión más de la creciente fragmentación del entramado de la propia capital del país, presenta, entre otras características, aquellas que la sitúan como ‘ciudad dormitorio’, todo lo que demanda ser acompañado con infraestructuras y servicios adecuados», explican. Y afirman que, «al mismo tiempo y como resulta de conocimiento público, también se han visto acrecentadas problemáticas específicas, en términos de convivencia ciudadana y seguridad pública, todo lo cual refuerza la necesidad de una mayor y mejor presencia del Estado, concretando niveles de articulación capaces de potenciar su accionar, a fin de dar respuesta a la creciente demanda de los vecinos».

Desde el Parlamento indican que contar con una fiscalía departamental en Ciudad del Plata es «una preocupación reiteradamente expresada en múltiples instancias participativas, tanto por parte de los vecinos como de múltiples actores políticos y sociales de la comunidad», y señalan que esto es «debido a las distancias y a la sobrecarga de las fiscalías existentes en el resto del departamento de San José».

Según plantean, esto ha sido «reafirmado por el señor fiscal de Corte», Juan Gómez, quien dicen que destacó que «sería ideal contar con recursos que permitan brindar un servicio en exclusiva a los vecinos de Ciudad del Plata» y que «ha llevado adelante gestiones en tal sentido». Por eso, los parlamentarios consideran «necesario y sumamente oportuno incrementar la presencia institucional de la Fiscalía de la Nación en el departamento de San José, en particular instalando una sede en Ciudad del Plata».

Una respuesta a la «grave» situación de seguridad Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio por San José, consideró un «logro» este hecho en sus redes sociales. «Esta iniciativa surge en respuesta a la grave situación de seguridad y convivencia que viven los habitantes de esa zona», dijo sobre la creación de la Fiscalía Departamental en Ciudad del Plata, que entiende que es «un avance sustancial, y una gran herramienta para lograr mayor eficacia en resolver los temas vinculados a la seguridad que tanto daño hacen a la gente». «Este es un tema que venimos trabajando desde hace tiempo y se ve plasmado en un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos», destacó.

El diputado señaló que «la misma iniciativa votamos para el departamento de Rivera, departamento que en palabras de sus representantes nacionales ‘enfrenta un enemigo singular y nefasto: el COT'». «Desde nuestro lugar seguiremos trabajando para avanzar en mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de nuestro departamento», concluyó.

En diálogo con la diaria , Mesa destacó «la creciente inseguridad que atraviesa Ciudad del Plata y la necesidad de dar prontas respuestas», por lo que entiende que «la creación de esta fiscalía es fundamental» y «es un reclamo de vecinas y vecinos, que viven día a día el aumento de los delitos y necesitan un Estado presente». En este sentido, resaltó que este sea un proyecto que avanza con el apoyo de todos los partidos políticos.

