Câmara de Representantes aprova maior controle na venda de armas nos EUA

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (27) um projeto de lei que permitiria ampliar a verificação de antecedentes a praticamente todas as vendas de armas no país.

A medida obteve o apoio de vários republicanos e foi considerada histórica pelos democratas, que têm maioria na Câmara, assim como pelos defensores do controle de armas, embora seja pouco provável que avance no Senado, sob controle republicano.

Se virar lei, ampliaria a verificação de antecedentes a quase todas as vendas de armas, ao cobrir as lacunas da lei federal, que exige estes controles quando as armas são vendidas por comerciantes autorizados, mas não os requer quando os cidadãos vendem e transferem armas entre si.

Vários democratas elogiaram a legislação e lembraram que nos últimos anos, em que os republicanos tinham maioria, a Câmara baixa praticamente não tomou medidas para fazer frente à violência com armas de fogo.

“Hoje estamos oferecendo mais que pensamentos e orações”, disse a congressista Susan Davis, acrescentando que fortalecer o sistema de verificação de antecedentes “é um passo pequeno, mas muito importante”.

A lei obteve 240 votos a favor e 190 contra na Câmara de Representantes.

