Câmara de Oeiras vai construir a esquadra da PSP «mais avançada do país» em Carnaxide

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, diz não ter dúvidas de que em Carnaxide vai nascer «a esquadra mais avançada deste país». O edifício vai poder acolher várias subunidades da Polícia de Segurança Pública (PSP) e terá áreas de atendimento ao público e detenção, habitações para polícias e até um espaço para a parada no exterior, num total de de 6000 metros quadrados de construção. O programa do projeto está feito, o local está escolhido e o autarca espera, até ao final do atual mandato, poder lançar o concurso público para a obra, que tem uma previsão de custo de seis milhões de euros, suportado pela autarquia.

A futura esquadra da PSP de Carnaxide vai ficar localizada entre a Estrada da Outurela e a avenida Professor Doutor Bernardo Machado, mesmo ao lado das antigas instalações da SIC. «Temos o programa feito para avançar com o projeto. Espero que até ao final do ano o processo fique fechado e que o concurso público da obra possa ser aberto durante este mandato. Estamos a falar de uma grande esquadra, aliás, será desativada a atual que existe em Carnaxide», garante Isaltino Morais ao DN, adiantando que o atual edifício da PSP será, depois de ser desativado, uma residência com capacidade para acolher 30 agentes.

O programa funcional do chamado Complexo Policial de Carnaxide, ao qual o DN teve acesso, foi elaborado pela PSP e validado pelo diretor nacional desta força policial, conforme pode ler-se no documento. Este espaço, que terá uma área bruta de construção de 6000 metros quadrados, será divido em duas grandes zonas: complexo policial e área de formação.

Subscrever Na área do complexo policial estarão subunidades como «a Esquadra Territorial Integrada, Esquadra de Trânsito, Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial e Esquadra de Investigação Criminal». Estão ainda previstas, além das áreas de atendimento ao público e de detenção e de uma zona para a parada policial, um estacionamento exterior e quatro habitações de tipologia T2, com cerca de 90 metros quadrados cada.

No programa pode ainda ler-se que haverá áreas partilhadas, tais como Sistemas de Informação e Comunicações, Área de Formação (salas de trabalho, de formação e reuniões, ginásio e arrecadações), Área de Logística (arrecadações, arquivos, garagem para viaturas, lavandaria, etc.), Área Social (sala de refeições e de estar, copa, bar, vestiários, balneários e áreas de alojamentos com um total de 88 camas).

A área de formação, em concreto, terá salas de formação, alojamentos, com um total de 28 camas, vestiários e uma zona de alimentação composta por sala de refeições, copa, sala de estar e convívio. «A nova esquadra tem um programa acolhimento de uma divisão. A divisão funciona aqui em Oeiras, mas depois a Polícia de Segurança Pública é que decidirá se ela ficará em Oeiras ou se muda para Carnaxide. Seja como for, obviamente que vai ter umas condições completamente diferentes porque será um edifício moderno. E vamos procurar que seja também um edifício icónico», refere o autarca de Oeiras. «Será ainda uma esquadra com a mais moderna tecnologia, com a possibilidade de o comandante poder ver tudo o que se passa no concelho, onde é que estão os carros da polícia, vê-los a circular, porque hoje a tecnologia permite tudo isso. Não tenho dúvidas de que será a esquadra mais avançada deste país», sublinha Isaltino Morais.

Outro projeto a nascer No mesmo terreno irá ainda nascer aquilo a que a Câmara Municipal de Oeiras chama de Centro de Alzheimer. «Já temos o programa, mas só vamos avançar com a construção depois de definirmos um modelo de gestão e, neste momento, ainda não o temos, embora já tenhamos abordado algumas instituições», revela Isaltino Morais, referindo que o Instituto São João de Deus já terá mostrado alguma disponibilidade para fazer a gestão desse equipamento.

Segundo informações a que o DN teve acesso, esta unidade especializada em demências tem uma área de construção de 4000 metros quadrados e terá capacidade para alojar 60 residentes – com quartos individuais e duplos, todos com casa de banho privativa -, estando ainda prevista uma resposta de dia para 15 pessoas e apoio domiciliário a outras 50.

Quanto a áreas comuns, está prevista a existência de um ginásio, duas salas de estar e duas salas de refeições, preferencialmente com ligação direta ao jardim, duas salas de atividades e espaços dedicados ao convívio dos doentes com as famílias.

