Câmara de Lisboa passa a pagar ordenados a 20 de cada mês

A Câmara de Lisboa decidiu antecipar em cinco dias o pagamento dos vencimentos aos trabalhadores do município. A partir de hoje todos eles passam a receber no dia 20 de cada mês, ficando equiparados à maioria dos funcionários públicos.

Em julho, a autarquia defrontou-se com «problemas técnicos» que levaram ao atraso no pagamento aos dez mil funcionários da Câmara de Lisboa, que habitualmente costumavam receber no dia 25 de cada mês.

Na altura, a Direção Municipal de Finanças/Divisão de Tesouraria informou os trabalhadores autárquicos que por razões técnicas não era possível «o processamento dos vencimentos» no dia habitual. O que veio a acontecer no dia seguinte.

Subscrever A Câmara Lisboa lamentou «muito esta situação, que não foi oportunamente detetada e comunicada» e «todos os inconvenientes que possam daqui emergir para cada um».

