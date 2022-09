Câmara de Lisboa lança linha telefónica para queixas de ruído

Entornointeligente.com /

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) lança esta segunda-feira a «Linha Ruído» criada com o intuito de permitir à população do concelho de Lisboa reportar problemas relacionados com níveis de ruído excessivos.

Dados os frequentes problemas de ruído que afectam os munícipes do concelho, predominantes nas áreas mais movimentadas durante a noite, a Câmara passa a disponibilizar esta linha como complemento à «fiscalização proactiva», a qual tem como preocupação principal «o bem-estar dos munícipes e o seu direito ao descanso», explica a nota divulgada pela CML.

A Linha Ruído é «um canal directo e dedicado para os munícipes reportarem à autarquia situações de ruído excessivo», afirma o vereador Ângelo Pereira, citado no comunicado.

Poderá utilizar a Linha Ruído através do número 808 910 555 para apresentar qualquer queixa relacionada com o excesso de ruído. A linha é atendida directamente pela Polícia Municipal de Lisboa «que tomará prontamente as diligências que cada situação implique.»

