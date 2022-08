Cámara de Industria: No habrá armonización tributaria los estado invaden

Entornointeligente.com /

El Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas, Leonardo Palacios advirtió que en Venezuela no habrá armonización tributaria, si se permite que los estados invadan competencias propias de la república y municipios

Esto en referencia al proyecto de ley Armonización Tributaria que trabajará la Asamblea Nacional (AN) y que anunció este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro.

El abogado tributario señaló que el propósito gubernamental con esta ley depende de varias condiciones que no están garantizadas actualmente, reseña una nota de prensa.

«El presidente Nicolás Maduro pretende armonizar y coordinar el sistema tributario En las actuales condiciones es difícil: El gobierno no cree en la descentralización ni ha respetado la autonomía municipal limitada. Y no ha propiciado la hacienda estadal», expresó Palacios.

Sin armonización tributaria Destacó que no puede existir «como limitación a los municipios, si persiste la vorágine de la tributación nacional. La armonización es para todos».

Puntualizó que, si se permite que los estados invadan competencias propias de la república y los municipios.

«Creando impuestos bajo disfraz de timbres fiscales, como lo pretende el estado Portuguesa, no habrá armonización tributaria».

Dijo que la armonización será una «quimera» sino se asume el compromiso político de definir, conforme a la Constitución.

Además enfatizó «la necesidad de la transparencia de un régimen de relaciones fiscales intergubernamentales».

Del mismo modo dijo que, si el Gobierno Nacional y la AN no establecen un régimen simplificado de tributación para contribuyentes de difícil control, «la violencia de gestión tributaria contra el número cada vez menor de empresas formales seguirá y no habrá armonización sino evasión».

A su juicio este paso no será posible sino se eliminan anticipos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

En tal sentido, Leonardo Palacios dijo que estos impuestos son copiados ilegalmente por los municipios y, en ambos casos, «absorben como ‘toallín’ el flujo de caja de las empresas».

También exhortó a revisar la voracidad municipal de gravar con indexación las actividades del sector petrolero con impuestos y actividades económicas.

Aclaró que la armonización incluye la potestad sancionatoria.

Añadió que además, hay que sincerar la designación de contribuyentes especiales.

También habló de establecer la prohibición de gravar ganancias o rentabilidad fantasma por variación cambiaria, «tanto por vía de imposición a la renta como de impuestos locales».

Revisión tributaria Por otra parte, el abogado cuestionó que se piense que la armonización tributaria significa poner límites a las alícuotas de los impuestos municipales.

«Sin limitar la vorágine de la imposición nacional. Entonces, se genera una vorágine imposición nacional versus voracidad fiscal municipal», señaló.

Ante ello expuso que «la coexistencia del Impuesto Grandes Patrimonios (IGP) y el Impuesto Inmobiliario Urbano, que grava inmuebles, que no producen renta, es una variación impositiva».

Insistió en que, en Venezuela, hay que armoniza el IVA y su «tasa O» con el gravamen irracional del Impuesto a las actividades económicas.

