Cámara de Diputados invitará al ministro de Educación: «Si él mandó allí, aquí mandamos nosotros»

La diputada Rudy Méndez (Ñiñín), expresó que desde la comisión de Educación invitarán al ministro de Educación, Ángel Hernández, a la Cámara de Diputados para retomar los temas que quedaron pendientes debido al episodio ocurrido el pasado 20 de septiembre.

Ñiñín, quien fue la diputada que se sentó al lado del ministro en un video que difundió el Ministerio de Educación, dijo que más allá del trato ofrecido por el funcionario, propondrán en la comisión de Educación votar por invitarlo.

«Lo vamos a invitar aquí, vamos a ver aquí en adelante, si el tipo tiene cara de vernos la cara, pero lo vamos a invitar aquí aquel, que tenga que venir aquí. Si él mandó allí, aquí mandamos nosotros «, manifestó la legisladora.

Sobre la invitación, dijo que desde el primer momento se informó al ministro de Educación, mediante una carta que hizo la encargada de comisiones de la Cámara de Diputados, que iban a asistir varios diputados más un personal del Poder Legislativo.

«Primero nosotros habíamos citado y después él nos invitó, pero que yo entiendo que no era para una cosa tan grande, él tiene como una encerrona porque se está modificando la ley 66-97. Nosotros tenemos unos puntos que presentarle a él para que sean incluidos en la modificación de la Ley yo no entiendo de qué de malo tiene eso, si te convenía bien y si no te convenía también», indicó la también vicepresidente de la comisión de Educación.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

