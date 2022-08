Cámara de Diputados despacha la Ley Tamara y queda lista para ser promulgada

Entornointeligente.com /

Por 116 votos a favor, 3 en contra y 16 abstenciones los diputados aprobaron la conocida Ley Tamara , que busca «agravar e incrementar las penas de los delitos, toda vez que sean cometidos contra niños, o estos se encuentren entre los afectados por el delito y sus circunstancias».

El nombre de la ley es en honor a Tamara Moya, la menor de tan solo cinco años que fue asesinada por un impacto de bala en una encerrona en febrero de 2021.

Entre las abstenciones se encontró la mayoría de la bancada republicana quienes argumentaron con la derogación del artículo 365 del Código Penal «que desprotege a menores de edad frente a relaciones ilegitimas sexuales frente a otros hombres, siempre en caso de varón. Hoy no votábamos eso, pero de cierta manera lo que nosotros queremos es buscar una salida para que la ley Tamara sea efectivamente para proteger a los niños y este artículo en particular no lo hacía», dijo el diputado Juan Irarrázaval.

Desde los 116 votos a favor, valoraron la aprobación de la ley, como lo hizo el diputado socialista, Juan Santana . «Es un gran avance en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es nuestro deber protegerles, y con este proyecto damos un gran paso a que se sancionen con más fuerza los delitos cometidos contra ellos».

Además, desde la oposición, que en su mayoría también aprobó el proyecto, mencionaron que con esto «damos una señal concreta de que estamos dispuestos a cuidar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes más allá de las ideologías o principios jurídicos . Con dolor hemos visto como la delincuencia y los crímenes no han respetado nada, no han tenido piedad con la infancia», dijo Erika Olivera (RN).

Y agregó: «Era urgente agravar las penas para quienes atenten en contra de la niñez y, también, evitar que estos criminales salgan a la calle al poco tiempo de ser condenados, pues esta ley aumenta los requisitos para optar a libertad condicional» . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com