Cámara de Comercio de Barranquilla quedó entrampada en la crisis política de Venezuela por caso Monómeros

La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) ha quedado envuelta en el cruce de comunicados que proviene tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de la oposición venezolana por sus decisiones contradictorias sobre la junta directiva que debe estar al frente de la conducción de Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa petroquímica con sede en esa ciudad colombiana y propiedad de la venezolana Pequiven. La CCB admitió una directiva en la que figura como gerente general Iván Enrique Sánchez junto a otras 11 personas como parte del equipo que estará al frente de Monómeros en reemplazo de la que encabeza actualmente Guillermo Rodríguez Laprea y también señala que la solicitud de inscripción hecha por el presidente de Pequiven, Pedro Rafael Tellechea, fue aceptada. El comunicado de la cámara, sin embargo, también señala que continuará evaluando el acta presentada a registro para determinar si se formaliza la inscripción o se opta por la abstención en el pronunciamiento. Ante esta situación el equipo de Rodríguez Laprea emitió un comunicado en el que señala que la referida acta de inscripción de directa hecha por Tellechea será objetada ante la División de Registro Públicos de la Cámara e indica que todo acto administrativo solo tiene validez después de 10 días hábiles que se completarían el 9 de septiembre. «Monómeros presentará los recursos de ley para oponerse a la inscripción de las decisiones en cuestión, incluidos las de reposición ante la CCB y apelación ante la Superintendencia de Sociedades en vista de que tales determinaciones y el acta no se ajustan a la ley», indica el comunicado de la empresa. La situación tiende a complicarse con las declaraciones que emitió el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien luego de lo que dijera la semana pasada sobre la celeridad que tenía el caso de Monómeros ahora advierte las demoras que podrían afrontar. «El cambio de junta en Monomeros no es inminente. Faltan varios meses», dijo el funcionario diplomático. Fuentes vinculadas a la empresa han señalado que la directiva de Maduro no podrá posesionarse si previamente el gobierno de Gustavo Petro no logra persuadir a la administración de Joe Biden que es necesario mantener la licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) que le permite mantener flujos financieros y de materia prima hacia o desde Estados Unidos.

