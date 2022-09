Câmara bem avisou e retirou cartazes no Marquês de Pombal

Entornointeligente.com /

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, avisou, no início deste mês, partidos e associações que tinham 10 dias para retirar os cartazes da zona da Praça do Marquês de Pombal e agora, passado esse tempo, a autarquia removeu os restantes que ainda permaneciam no local.

Na madrugada desta quarta-feira, funcionários da autarquia da capital retiraram os cartazes de grandes dimensões que ainda se encontravam naquela zona da cidade, como mostra o vídeo que Carlos Moedas partilhou no Twitter. «Bom dia, Lisboa. Agora sem cartazes no Marquês de Pombal», escreveu o presidente da autarquia na rede social, onde é possível ver o antes e depois.

Bom dia Lisboa. Agora sem cartazes no Marquês de Pombal. pic.twitter.com/WBqgxt6mgr

– Carlos Moedas (@Moedas) September 28, 2022

Subscrever Moedas disse a 12 de setembro, em resposta à Lusa, que pretendia acabar com a «total impunidade» e notificou os partidos e associações para que fossem retirados os outdoors de propaganda das zonas do Parque Eduardo VII e da Praça Marquês de Pombal, no prazo de 10 dias úteis, sob o risco da aplicação de multas.

A autarquia lembrou, na altura, que os cartazes estão numa «zona especial de proteção conjunta» e que a praça faz parte da «lista de bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis» inscrita no regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa.

«Estamos determinados em acabar com a poluição visual nesta zona emblemática da cidade» , dizia Moedas no início do mês. E quem passou pela rotunda do Marquês de Pombal, na manhã desta quarta-feira, viu que esta zona de Lisboa ficou mesmo livre dos cartazes que há anos ali permaneciam.

O Parque Eduardo VII e a Praça Marquês de Pombal representam um grande valor patrimonial de Lisboa. Notifiquei todos os partidos e associações para que procedessem à remoção dos seus outdoors. Estamos determinados em acabar com a poluição visual nesta zona emblemática da cidade.

– Carlos Moedas (@Moedas) September 8, 2022

Segundo o Observador , PAN, PCP, NÓS Cidadãos e Mudar foram os únicos que optaram por não retirar os cartazes de forma voluntária no tempo dado pela autarquia e, assim, poderão estar sujeitos a multas. Mas não só. Na carta que a autarquia enviou aos partidos no início de setembro era referido que os custos que a câmara tivesse ao remover os cartazes deveriam ser depois pagos pelos partidos em questão.

De acordo com o Regime Geral de Contraordenações a multa no valor máximo pode chegar aos 22.445,91 euros, refere o jornal online.

