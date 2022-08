Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades, conhecido como 'novo cangaço'

Entornointeligente.com /

03/08/2022 19h46 Atualizado 03/08/2022

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (3) um projeto que tipifica o crime de domínio de cidades, conhecido como o «novo cangaço» . A proposta segue agora para análise do Senado.

A expressão «novo cangaço» tem sido utilizada para caracterizar a ação de organizações criminosas fortemente armadas que cercam pequenas cidades para praticar assaltos, geralmente a agências bancárias.

O projeto acrescenta um parágrafo ao Código Penal para definir o crime. De acordo com o texto, o «novo cangaço» consiste em bloquear vias ou prédios públicos, com o uso de armas, para evitar a aproximação das forças de segurança e com o objetivo de cometer um crime.

A proposta também inclui o crime de domínio de cidades entre os crimes hediondos.

Pela legislação, no caso de crimes hediondos, não é possível fiança, indulto ou anistia. A pena também precisa ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Penas

A pena prevista na proposta varia de 15 a 30 anos e pode aumentar em um terço se o criminoso:

utilizar dispositivos explosivos e/ou capturar reféns para diminuir a chance de ação da polícia investir contra as instalações físicas com destruição parcial ou total de prédios públicos e/ou privados inabilitar total ou parcialmente as estruturas de transmissão de energia e/ou de telefonia usar aeronaves ou outro equipamento com o objetivo de promover controle do espaço aéreo praticar alguma das condutas descritas acima para permitir a fuga de cadeias

Se a ação levar alguém à morte, a pena pode chegar a 40 anos. Se houver lesão corporal grave, o piso de 15 anos sobe para 20 anos de reclusão.

Segundo a proposta, mesmo que não consumados, os atos preparatórios ao crime serão punidos com a pena correspondente ao delito praticado, diminuída de um quarto até um terço.

O projeto traz um dispositivo para excluir das condutas enquadradas no delito as manifestações políticas, religiosas, movimentos sociais, sindicais entre outros.

Intimidação violenta

O projeto também tipifica o crime de intimidação violenta, sob pena de prisão de seis a 12 anos.

Pelo texto, to crime corresponde ao «ato de incêndio, depredação, saque, destruição ou explosão contra bens públicos ou privados, de acesso ou destinados aos serviços públicos, de forma a impedir ou embaraçar a atuação do poder público voltada para a prevenção ou repressão de crimes, a realização da execução penal ou a administração do sistema penitenciário».

Também poderá ser condenado por crime quem «impede ou perturba a circulação de pessoas, o exercício de atividades públicas ou laborais, o funcionamento de estabelecimentos comerciais, de ensino, hospitalares ou a prestação de serviços públicos, com o objetivo de controle de território para a prática de crimes».

A pena pode ser aumentada:

em um terço se a ação for coordenada ou motivada por preso, provisório ou condenado, ou líder de facção criminosa de metade se o crime for cometido em conjunto com menor de 18 anos em dois terços se a ação resultar lesão corporal de natureza grave em dobro se a ação resultar em morte

Essas práticas não serão crimes se forem realizadas no «exercício da defesa de direitos, garantias e liberdades constitucionais».

