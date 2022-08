Clyde & Co, una de las mayores firmas legales británicas aterriza en Chile

Entornointeligente.com /

«Cuando fui a estudiar en Inglaterra (LLM) presenté una solicitud y me recibieron para trabajar en Clyde & Co en el ’85. Estuve un año allá, desde ahí mantuvimos el contacto y luego, en varias oportunidades los buscamos para una posible integración. Hemos sido muy perseverantes, conocemos su gente, su historia y hoy somos socios», relata con orgullo Alejandro Quintana, fundador de Grasty, Quintana, Majlis y unos de los articuladores del acuerdo que hoy da forma a Clyde & Co Chile.

Se trata nada menos que del desembarco en el país de uno de los mayores actores de la escena legal británica, que se une a Grasty, Quintana, Majlis y al estudio Halpern Pino para debutar como una sociedad conjunta a partir del mes de septiembre.

«Esto es una integración en equity de todos quienes vamos a formar parte de Clyde & Co Chile, no nos vamos a vestir con la marca de un estudio extranjero, sino que acá hay propiedad compartida y participación en las ganancias o pérdidas», detalla el socio administrador de la nueva firma, Franco Acchiardo.

Llegar a este punto implicó un largo camino, que partió hace muchos años con la experiencia de Alejandro Quintana en el estudio londinense, y luego con una relación más formal a través de un acuerdo de representación entre Grasty, Quintana, Majlis y Clyde & Co celebrado en enero de 2020.

De ahí en adelante se fue preparando el terreno para una integración en la propiedad, surgiendo el año pasado la necesidad de sumar un área que para la británica es clave en su expansión, como es la práctica de desarrollo de proyectos y construcción.

Acchiardo revela que analizaron varias opciones hasta que tomaron contacto con la oficina de Juan Pablo Halpern y Arturo Pino, que «calzaba» perfectamente con lo que buscaban. A los pocos meses, ya estaban en Londres conociendo a su contraparte.

Gobernanza

Lo demás fue afinar fechas y contratos, quedando establecido que la nueva firma sería integrada por 11 socios locales y un grupo de 40 abogados expertos, que en los próximos meses trabajarán en una sola oficina en Santiago. Así, a la cabeza de los equipos quedan Mónica Justiniano en los temas tributarios, Jorge Meneses y Marcelo Guerrero en litigios y arbitraje, Christian Alvarado en temas laborales, Hugo Prieto, Arturo Pino y Franco Acchiardo en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones e inmobiliario y Juan Pablo Halpern liderando desarrollo de proyectos y construcción.

En este esquema los socios fundadores de Grasty toman otra figura. «El rol de Michael Grasty y el mío es aportar toda nuestra experiencia y conocimientos de la industria desde una mirada más estratégica, mientas que Arturo (Majlis) estará muy abocado al día a día en la resolución de conflictos… en Clyde se aprecia mucho ese trabajo porque el mundo está cada vez más complejo», explica Quintana.

La industria

No hay detalle en el que no hayan pensado. Y es que –dicen- llevan mucho tiempo mirando la evolución de la industria de servicios legales a nivel mundial. «Donde claramente no podíamos seguir siendo una isla, menos en un mercado pequeño y con clientes locales, hay que ir hacia donde avanza la industria», asegura Quintana, mientras Acchiardo añade que el objetivo justamente es acompañar la expansión de sus clientes a otros países de la región. «Lo que queremos es atenderlos en Chile, Brasil, Miami o México, y Clyde & Co nos ofrece esa diferencia y capacidad a través de esta integración», acota.

La británica es una firma centenaria con 60 oficinas en el mundo repartidas desde África hasta Oceanía, cuenta con 480 socios, 2.400 abogados y 3.200 profesionales del área legal. Tiene su oficina principal en Londres y, en América Latina, opera en México y Venezuela.

La firma lleva adelante un plan de crecimiento significativo a nivel mundial, que el último año implicó la apertura en Phoenix, Las Vegas y Denver en Estados Unidos, así como en Vancouver (Canadá) a través de una fusión con SHK Law Corporation. Además, en julio de este año concretaron la integración de Clyde & Co con la firma británica BLM, para reforzar su posición en el sector de seguros, donde tienen sus mayores fortalezas.

