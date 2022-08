Clubes y autoridades analizan sí se reprogramará el Juárez ante Pachuca

Entornointeligente.com /

En las últimas horas ha habido contacto entre los Juárez , Pachuca y las autoridades de la Ciudad Fronteriza para analizar si es posible jugar el partido que se tiene programado para el sábado por la noche en el Estadio Olímpico , después de los ataques y brotes de violencia que se han reportado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hasta la madrugada del viernes, a horas de viajar, la directiva de Pachuca no había recibido la información de algún cambio o modificación relacionada al partido que disputarán contra los Bravos de Juárez , en Chihuahua.

Por su parte, el conjunto fronterizo dirigido por Hernán Cristante entrenará en el complejo Bravos en punto de las 6:30 de la tarde tiempo local, para después trasladarse al hotel de concentración en donde dormirán esta noche previo al encuentro en contra de los Tuzos.

A su vez, las autoridades se encuentran en contacto con la Liga MX y los clubes, después de los ataques y brotes de violencia que se han reportado en la entidad.

«Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable», dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que se realice el partido, se utilizará a los elementos de la Guardia Nacional para escoltar a los equipos durante su estancia en Ciudad Juárez y evitar que tenga un contratiempo en sus traslados.

Por ahora se analiza la viabilidad de jugar el Bravos contra Pachuca.

