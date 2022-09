Clubes de Lisboa brilham na Europa

Entornointeligente.com /

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi memorável para os três grandes clubes portugueses que nela participaram… mas por motivos diferentes.

Se, por um lado, o Benfica conquistou uma épica vitória frente à Juventus de Massimiliano Allegri, por 2-1, em Turim, e se o Sporting saiu também vitorioso da receção em Alvalade aos ingleses do Tottenham, por 2-0, o mesmo não se pode dizer do FC Porto, que somou mais um desaire na liga milionária, ao ser derrotado, no Estádio do Dragão, pelo Club Brugge por… 4-0. Uma dura goleada que deixou os azuis-e-brancos de rastos, já depois de terem sido derrotados, na primeira jornada da fase de grupos, pelo Atlético de Madrid, por 2-1.

A derrota amarga deixou os adeptos portistas furiosos, multiplicando-se, nas redes sociais, os apelos a que a equipa faça um esforço por quebrar a série de maus resultados. Até o hacker Rui Pinto comentou o resultado, no Twitter, considerando que o emblema portista se está a ‘arrastar’ para «um preocupante patamar de vulgaridade».

Em simultâneo, e para piorar a ‘amargura’ dos portistas, tanto o Benfica como o Sporting contaram importantíssimas vitórias nas suas jornadas europeias.

Os ‘encarnados’ até começaram por estar a perder em Turim quando, logo aos quatro minutos de jogo, Milik colocou a Juventus em vantagem. Com golos de João Mário (43’) e David Neres (55’), o Benfica deu uma reviravolta no marcador e assegurou três importantíssimos pontos, depois de ter batido, na primeira jornada, o Maccabi Haifa, na Luz, por 2-0.

O Sporting, por sua vez, depois de ter feito história ao bater o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, por 3-0, voltou a dar razões para sorrir aos seus adeptos: em Alvalade, recebeu o Tottenham de Antonio Conte e bateu o clube inglês por 2-0, com golos de Paulinho e Arthur Gomes.

Braga na ribalta

Não foi só na Liga dos Campeões, no entanto, que os clubes portugueses brilharam. Na Liga Europa, o Sp. Braga, que segue numa incrível sequência de bons resultados nesta temporada, somou o 50.º triunfo da sua história na Liga Europa, 44 anos depois da sua estreia nesta competição.

Na Pedreira, frente ao Union Berlin, os ‘arsenalistas’ venceram por 1-0, com um golo de Vitinha. Foi o suficiente para comemorar a 50.ª vitória nesta competição, e mais uma no decorrer desta temporada.

Futuro

A vida do Sp. Braga nas competições europeias regressa a 6 de outubro, data em que recebe o Union Saint-Gilloise. No dia 4, para a Liga dos Campeões, o FC Porto recebe o Bayer Leverkusen e o Sporting vai a Marselha enfrentar o Olympique. Já no dia 5, o Benfica recebe, na luz, o PSG.

