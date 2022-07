Clubes de la «A» juegan dos jornadas decisivas para la Simón Bolívar

Entornointeligente.com /

Las fechas 10 y 11 del torneo «Javier Caballero» de la División Primera «A» de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) se disputarán entre hoy y el lunes, siendo que al cabo de estas se definirá a los tres representantes vallunos en la Copa Simón Bolívar 2022.

Los nueve clubes que aún guardan chances son Nueva Cliza, Cochabamba FC, Municipal Tiquipaya, Cala Cala y Pasión Celeste, por el grupo A; por el B, Municipal Colcapirhua, San Antonio, Universitario y Enrique Happ.

Todos los encuentros se jugarán en el mismo día. La fecha 10 los cotejos Cochabamba FC vs. Arauco Prado (Cancha Olympia, 10:00), Independiente vs. Pasión Celeste (Tiquipaya, 11:30), Ayacucho vs. Nueva Cliza (Santa Bárbara, 12:00), Cala Cala vs. M. Tiquipaya (Tiquipaya, 15:30), por el grupo A; Real Cochabamba vs. San Simón (Cancha 6, 13:00), San Antonio vs. Universitario (Tiquipaya, 13:30), Estudiantes Quillacollo vs. Mun. Colcapirhua (Ironcollo, 14:00), Chacacollo vs. Enrique Happ (Entre Ríos, 16:00), por el B.

Fecha 11 del lunes: Pasión Celeste vs. Ayacucho (Villa Pagador, 10:00), Arauco Prado vs. Independiente (Kallajchullpa, 13:30), Cochabamba FC vs. Cala Cala (Cancha Olympia, 14:00), Nueva Cliza vs. M. Tiquipaya (Cliza, 15:30), en la serie A; Estudiantes Quillacollo vs. Real Cochabamba (Ironcollo, 12:00), Enrique Happ vs. San Simón (Entre Ríos, 14:00), Universitario vs. Chacacollo (Complejo Fabril, 15:00), M. Colcapirhua vs. San Antonio (Samancha Urabi, 15:30), por el B.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

