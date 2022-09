Clube Atlético acusa Câmara de Lisboa de os deixar sem casa

Entornointeligente.com /

Há quatro anos que o Clube Atlético e Cultural da Pontinha (CAC) aguarda pela construção do Complexo Desportivo Municipal de Carnide, que substituirá as instalações que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) destruiu para avançar com o projecto da Feira Popular , prometida pelo então presidente da câmara, Fernando Medina , em 2015. O presidente do CAC, António Roque, queixa-se do incumprimento da promessa do município, que em Julho de 2021 tinha aprovado o lançamento do concurso público para executar a primeira fase da construção do complexo, em que um dos objectivos era o realojamento do clube. «Actualmente estamos na rua, sem sítio para treinar, jogar e nem temos acesso aos nossos pertences que estão dentro das instalações», denunciou o presidente do CAC.

