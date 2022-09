Clásico Mundial de Béisbol: Esta sería la rotación de Venezuela | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

A pocos meses para el Clásico Mundial de Beisbol muchos jugadores comienza a decir presente en la competencia y esto hace que los equipos vayan tomando forma para la edición de 2023.

Tras el anuncio de Omar López como manager de Venezuela, varios lanzadores ya han expresado su intención de jugar con la delegación criolla en el torneo mundialista, lo que ayudaría a López, coach de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, en la confección del cuerpo de lanzadores para la primera fase del campeonato.

Para armar esta rotación tomamos su actuación en la temporada 2022 y su experiencia en el mejor beisbol del mundo.

Martín Pérez

Esta entre los 10 mejores lanzadores de la Liga Americana y entre los 15 mejores de las Grandes Ligas esta temporada. Lo que ha hecho para los Rangers de Texas ha sido extraordinario. El zurdo de 31 años ha sido dominante toda la campaña y para muchos debería ser el número uno de la rotación de Venezuela. Ha conseguido 12 victorias y solo seis derrotas para una efectividad de 2.84 en 177.1 entradas.

Martin Perez pitches another gem!🤝 @Rangers | #StraightUpTX | 📺: BSSW pic.twitter.com/MqEwb9PI4z

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) September 11, 2022

Carlos Carrasco

El experimentado «Cookie» Carrasco hizo borrón y cuenta nueva de la mala campaña en 2021 y en este 2022 se ha visto aquel as que durante varios años brilló en Cleveland, El venezolano ha respondido en el cuerpo de abridores de los Mets y esta campaña tiene 15-6 en 26 aperturas con 143 ponches en 141.0 entradas para una efectividad de 3.70.

Pablo López

Fue uno de los que expresó que le gustaría vestir la camisa de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol y aunque después de tener una buena primera mitad de campaña, después del Juego de las Estrellas, ha tenido algunos inconvenientes en la lomita, pero López de 26 años ha sido brillante para los Marlins en sus cinco años de carrera. Actualmente tiene nueve victorias y 10 derrotas para un ERA de 3.99. Además, ha ponchado a 156 rivales en 160.1 entradas.

Luis García

Viene de lanzar cinco entradas en blanco para ayudar a su equipo a ganar el banderín de campeón en su división. Además, fue considerado en 2021 para el premio Novato del Año por su extraordinaria actuación. Luego de hacerse oficial el nombramiento de Omar López se puso a las órdenes de su coach y próximo manager en el equipo criollo. Esta cámpala tiene marca de 13-8 para un ERA de 3.90 en 145. Innings de labor y 147 abanicados.

Strong start from Luis Garcia and the #Astros are up 1-0 #LevelUp pic.twitter.com/r9ViJgsTnS

— AT&T SportsNet™ | SW (@ATTSportsNetSW) September 19, 2022

Germán Márquez

La temporada 2022 no ha sido la mejor para Márquez quien fue un All-Star la pasada campaña. El derecho a sus 27 años y en su séptima temporada en MLB, tiene foja de 8-11 con una efectividad de 5.14 en 28 compromisos en el que ha lanzado por espacio de 164.2 innings para un total de 130 ponches. El problema en la actual campaña ha sido el descontrol y los problemas con su bola rápida.

