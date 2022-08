Clínica Tavistock – já ouviu falar? Se não ouviu, devia

Entornointeligente.com /

O circuito é este: todos os temas que atingem notoriedade no mundo anglo-saxónico acabam adoptados pelas elites portuguesas. Ganham expressão entre os sectores mais dados ao activismo, e depois saltam para as universidades e para as páginas dos jornais. Mesmo sendo temas de nicho, tocam em valores fundamentais, afectam políticas públicas, ganham fôlego nas redes sociais e alimentam polémicas, como aconteceu com o caso da nomenclatura LGBTQIA+ , uma derivada da ideologia de género e da questão trans.

Mais do João Miguel Tavares O violento embate entre Governo e Endesa em dez assaltos Vejam o triste estado do museu Paula Rego – e aprendam A solução capitalista para quem actua na Festa do Avante!

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com