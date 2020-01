“Cállate, idiota, y abrázame”: Maradona contó cómo hizo trampa para lograr la “mano de Dios” (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El balonmano de Diego Maradona no fue visto por ninguno de los oficiales en los cuartos de final de la Copa Mundial hace 34 años (Imagen: Bob Thomas Sports Photography vi).

Diego Maradona admitió que sus compañeros de equipo en Argentina quedaron tan enfermos como los jugadores de Inglaterra después de su gol con la “Mano de Dios” en la Copa del Mundo de 1986.

Este instante, que sigue siendo uno de los momentos épicos de la historia del fútbol marcó un antes y un después en la vida social de su país, quienes todavía el instante diariamente.

Maradona ha querido hablar al respecto y contar cómo sus amigos de equipo no podían creer lo sucedido en una entrevista para el programa “Detras de Escena” transmitido por la plataforma de transmisión argentina AFA Play, y que se ha hecho viral por las redes sociales.

“Se me ocurrió una idea, meter la mano y la cabeza. Bajé y (el ex arquero de Nottingham Forest, Peter) Shilton no sabía dónde estaba el balón. ‘Miré hacia atrás y vi que estaba en la red. Empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’ Entonces (el ex mediocampista de River Plate Sergio Batista) me dijo pero lo anotaste con tu mano y le grite ¡Cállate idiota y dame un abrazo” , relató con una gran sonrisa.

La mano de Diego Maradona no fue visto por ninguno de los oficiales en los cuartos de final de la Copa Mundial hace 34 años y fue el campeonato más importante en su vida futbolista.

Para ver el video de la declaración dar click AQUÍ

