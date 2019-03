Arrestan a un acosador reincidente de Taylor Swift

Entornointeligente.com / Roger Alvarado, un hombre que ya había sido ordenado a mantenerse alejado de la residencia de la cantante estadounidense Taylor Swift en Nueva York tras acosarla durante meses, fue arrestado nuevamente el jueves después de entrar en su vivienda. La detención de Alvarado, de 23 años y oriundo de Florida, se produjo a las 02H45 de la madrugada en la vivienda de la estrella del pop, donde había ingresado tras romper una ventana, explicó una portavoz de la policía. Swift no se hallaba allí en ese momento. No era la primera vez que lo hacía. En abril pasado, usó una escalera y entró por una ventana. En aquella oportunidad, la estrella tampoco estaba. Los guardias de la cantante y la policía lo sacaron y unas horas más tarde lo detuvieron. Un juez le había prohibido acercarse nuevamente al domicilio. Finalmente se declaró culpable en diciembre y recibió una sentencia de seis meses de prisión que aún no había comenzado a cumplir y una instrucción obligatoria de tratamiento psiquiátrico. Pero incluso antes, en febrero de 2018, ya había sido arrestado por intentar romper su puerta con una pala. Después de introducirse de nuevo este jueves, fue detenido y acusado de robo y desobediencia a la corte, precisó la portavoz de la policía. En una entrevista publicada el miércoles en la revista Elle, la cantante de “Shake it off” y “Blank Space” dijo que la violencia era “su mayor temor”, tanto durante sus conciertos como en su vida personal. “Los sitios web y los periódicos se han encargado de publicar cada dirección de domicilio que he tenido”, dijo. “El resultado es que muchos acosadores intentan entrar en tu casa y te preparas mentalmente para cosas malas”, pese a lo cual, subrayó, trata de “mantener la confianza en la humanidad”.

Luis Alfredo Farache 100% Banco

Entornointeligente.com