Clima. Poeiras de África mantêm-se nesta sexta-feira

A massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, vai manter-se até ao final do dia de hoje ou madrugada de amanhã. A previsão foi avançada ao i pela meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que garante que «este é um fenómeno normal que ocorre todos os anos».

«As poeiras vão manter-se até sensivelmente final do dia 17, início de dia 18», altura em que «acabam por se deslocar mais para o interior de Espanha e nós acabamos por ficar um pouco mais libertos. A circulação vai mudar», diz a meteorologista, acrescentando que «neste momento estamos com uma circulação de sul, que acaba por transportar as poeiras do norte de África até nós» mas, a partir desta sexta-feira, «o vento começa a ter uma componente mais de oeste, noroeste e acaba por empurrar as poeiras para o interior de Espanha».

Lembrando que este fenómeno é recorrente, Patrícia Gomes recorda a «maior concentração» de poeiras no mês de março. Tal como há três meses, a poeira juntou-se agora com a chuva e acabou por ficar depositada em várias superfícies como carros ou varandas.

Chuva vai continuar No que diz respeito à chuva, a meteorologista do IPMA garante que vai continuar, apesar das temperaturas elevadas. Assim, para esta sexta-feira, «vão existir aguaceiros que poderão ser acompanhados de trovoada», diz, avançando, no entanto, que «talvez fiquem restritos às regiões Norte e Centro e eventualmente a alguma parte do alto Alentejo». Mas, comparando com os dias anteriores, «a instabilidade será muito menor».

Com base na informação que o IPMA tem disponível de momento, a chuva continuará até terça ou quarta-feira. «Haverá sempre alguma precipitação, principalmente nas regiões Norte e Centro. Às vezes chega à região Sul, às vezes fica mais no litoral, mas pelo menos até dia 22 tudo indica que vamos ter períodos de chuva, por vezes em regime de aguaceiros, principalmente nas regiões do Norte e Centro», finaliza.

