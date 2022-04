Clifton Directie ontplooit muzikale gave

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Dat je nooit te oud bent om jouw talent te ontplooien, laat Clifton Directie zien. Hij is zijn leven lang muziekliefhebber, maar deed er niet echt iets mee. «Ik was eigenlijk van jongs af aan al bezig met muziek, maar heb nooit echt een serieuze stap gemaakt. Echter, wat ik ook deed in mijn leven, muziek bleef mij altijd bij», vertelt de artiest.

Begin 2022 zette hij de eerste serieuze stap en wil hij zijn talent aan het publiek tonen. Met ‘Den no mang’ introduceert de artiest zichzelf. In dit nummer heeft hij een deel van zijn levenservaringen neergepend. Het nummer is tegelijkertijd een waarschuwing naar zijn luisteraars dat zij zich niet moeten laten tegenhouden door negativiteit en obstakels. «Wat er ook op je pad komt, geef niet op.» De boodschap die Directie erbij wil meegeven, is dat er een God is en dat Hij niet slaapt. Met het geloof in Hem moet er samen worden gebouwd aan een betere toekomst.

De zanger verwacht dat het nummer aanslaat en hoopt dat het veel mensen zal inspireren om hun dromen waar te maken en zich niet te laten tegenhouden of demotiveren. Als opkomende artiest heeft hij plannen en ambities. Hij wil meer nummers uitbrengen, werken aan videoclips en uiteindelijk een eigen album lanceren. Directie is in Suriname geboren en verhuisde op elfjarige leeftijd naar Nederland, waar hij zijn talent ontplooit.

