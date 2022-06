Célico explica la salida de tres jugadores canarios

Entornointeligente.com /

Jorge Célico realizó modificaciones en Barcelona de cara a la segunda etapa. El DT buscará ganar la LigaPro sin necesidad de disputar una final.

Hasta el momento, por pedido del DT, Carlos Garcés y Cristian Penilla salieron del equipo. A ellos se puede sumar Darío Aimar, que negocia la recisión de su contrato. La única alta confirmada fue la de Jhon Jairo Cifuente y se espera la confirmación de Fidel Martínez.

» Gestionar un equipo desequilibrado no es bueno para el jugador ni para el DT «, dijo Célico, respecto a la salida de los deportistas. Según él, el club ya cuenta con muchos jugadores en el puesto donde se desempeñan los mencionados.

Así se refirió a cada uno:

Carlos Garcés » Cifuente reemplazó a Garcés. Es eso. En ese puesto ya tengo a Gonzalo Mastriani y a César Obando (sub 17). Sobrepoblar una posición no es correcto. Ante los pocos minutos que pueda tener es preferible que vaya a otro equipo a demostrar su capacidad», detalló Célico.

El delantero manabita se sumó recientemente a 9 de Octubre , donde este 17 de junio cumplió con su primer entrenamiento. Llegó a los octubrinos en calidad de préstamo.

Cristian Penilla La respuesta de Célico respecto de Penilla fue similar a la que dio sobre Garcés. Dijo que en ese puesto ya cuenta con otros jugadores, como Jonathan Perlaza, Emmanuel Martínez, Érick Castillo … «Penilla es un gran jugador, pero tiene poco espacio», refirió el DT.

Darío Aimar El tema de Aimar es distinto. En este caso, es el jugador quien no quiere continuar en la institución, pese a tener contrato vigente. El zaguero está incómodo debido a que perdió la titularidad.

» Aimar se siente inconforme con no jugar, no me gusta jugar con personas inconformes. Lo entiendo porque fue dos veces campeón, supongo que estar en la banca le causa malestar, es sano para él poder sentirse bien y no tener esa bronca de entrenar sin jugar», dijo.

