Célico: «Barcelona aún puede ganar la segunda etapa»

Aunque Barcelona no superó a Independiente del Valle como visitante, Jorge Célico sostuvo que su equipo mereció el triunfo. Para el estratega, los toreos aún pueden ganar la segunda etapa y ser campeones directos.

Toreros y rayados empataron 1-1 y no pudieron presionar al líder de la ronda. Aucas, con 10 puntos, tiene una ventaja del doble de unidades que los guayaquileños, quienes se ubican en séptima posición tras el último resultado.

A pesar del deficiente arranque que los toreros tras la reanudación de la LigaPro, su DT mantiene la fe en sus capacidades y la de su dirigidos. Tras el último resultado y la distancia que tiene con el líder, el entrenador señaló que aún no resigna la búsqueda de sus objetivos.

» Tenemos un gran equipo para ganar la segunda etapa. Tal como lo hicimos en la primera, podemos hacerlo en esta. Confiamos en que las cosas salgan bien», señaló el técnico torero.

En torno a lo mostrado en la cancha, el argentino dijo que su equipo mantuvo la concentración y el orden . Asimismo resaltó las llegadas de los guayaquileños y que habían jugado en la altura frente a uno de los adversarios más fuertes del campeonato.

De acuerdo a Célico, Barcelona pudo y mereció ganar el cotejo. » No ganamos por cosas del fútbol, nada más » manifestó. De igual forma, señaló que hubo las suficientes llegadas de peligro pero faltó afinar la puntería.

No convencen Barcelona no tiene los resultados ni el desempeño exigido por su hinchada. A pesar de que consiguieron la primera etapa, en los últimos duelos de esta no tuvieron un buen desempeño, patrón que se alargó hasta la vigente ronda.

Desde que se volvió la LigaPro, el ‘Ídolo’ ha jugado cuatro partidos y ganado tan solo uno. Perdió como Defín como local y sus empates fueron contra 9 de Octubre e Independiente. El único duelo que ganó fue ante el Técnico Universitario .

Antes de enfrentar al plantel de Sangolquí, Jorge Célico dijo que existía ansiedad en la plantilla y por tal razón se habían cometido errores que los perjudicaron. Con respecto a ese factor, se mostró seguro de sí mismo y sostuvo que no es algo que le pese.

