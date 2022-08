Clavicut, así es el corte de pelo que desearás en septiembre

Entornointeligente.com /

Aunque nos da un poco de pena decirlo, el verano se va acabando, eso sí, no antes de haber disfrutado de los peinados más top del verano , por eso ahora también tenemos ganas de descubrir lo nuevo para recibir el otoño. Y si hay algo que apetece muchísimo para comenzar septiembre con una imagen renovada, es un cambio de look. Porque no hay nada como vernos diferentes, y descubrir que un buen corte de pelo puede hacer magia en nuestra imagen e incluso llenarnos de energía.

¿Qué es el clavicut?

Se trata de una melena midi, que como bien indica su nombre tiene una largura que llega hasta la clavícula, por lo que se trata de un corte muy versátil . Pero se difencia de otras melenas por tener bastante movimiento y ser ligeramente asimétrico, ya que la parte frontal se apoya en las clavículas.

Su largura es simplemente ideal, ni largo ni corto y una opción estupenda para renovar la melena y refrescar la imagen. Y aunque sabemos que es un corte de pelo que sienta genial a cualquier edad, es sin duda el favorito entre las de 40 años . Porque rejuvenece un montón y es tan fácil de manejar y tan versátil que se convierte en la opción perfecta a la hora de refrescar nuestra melena y no tener que renunciar a maravillosos semirecogidos o moños más sofisticados .

¿A quién le favorece?

Pues justo, lo que más nos gusta de la melena clavicut, es que favorece a todo el mundo por igual . Es tan ideal, para quienes quieren un corte de pelo renovado y jovial, como para las jovencitas que buscan un toque más trendy en su melena. Y tampoco podemos obviar, que es un corte de pelo que aporta gran volumen a los cabellos finos .

Además no importa el tipo de pelo que se tenga, ya sea liso, rizado u ondulado porque sienta de maravilla con diferentes texturas . ¡Y sí!, nos flipa también con flequillo, porque esta temporada será difícil resistirse a una melena con flequillo .

