Claves y sugerencias para evitar ser estafado al momento de reservar o contratar un viaje

El cierre intempestivo de la agencia de viajes Transhotel dejó sin respuesta ni devolución de dinero a varios turistas que tenían viajes programados y pagos. Desde el Ministerio de Turismo (Mintur) estiman que el perjuicio económico asciende a aproximadamente US$ 500.000 y las denuncias contra la empresa ascendían hasta el momento a 230.

Pese a que se habla de una estafa, desde el Mintur y la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi) señalaron a El País que la situación de Transhotel es «muy particular» dado que la agencia cumplía con los requisitos necesarios para operar: estaba registrada ante el Mintur, tenía la garantía al día y no tenía problemas bancarios.

«El caso de Transhotel es uno muy puntual, no es para nada un tema endémico, no tenemos oídas de que haya ningún otro caso de agencias de viaje en el país que anden mal. Es más, las agencias están en una curva de crecimiento ya muy próxima a la producción de lo que tenían en 2019, previo a la pandemia. Hay empresas a las que la pandemia quizás les pegó más que a otras, creo que eso pudo haber ocurrido en el caso de Transhotel y quizás una mala gestión de la empresa», reflexionó el presidente de Audavi, Carlos Pera.

Si la agencia de viaje no está registrada, el Mintur no podrá responder ni solucionar eventuales fraudes o estafas. «Este caso es diferente al de otras agencias que se han ido del país. En este caso, las autoridades de la empresa estuvieron hasta el último día tratando de arreglar (la situación) con los pasajeros, pero la ola los sobrepasó», indicaron fuentes del Mintur.

¿Cómo pueden entonces las personas evitar este tipo de situaciones?¿Qué elementos se deben tener en cuenta al reservar un paquete turístico? ¿Cómo se pueden mitigar los riesgos al programar un viaje?En este Finanzas de Bolsillo , autoridades del Mintur y operadores turísticos realizaron sus recomendaciones.

REGISTRO. Lo primero a tener en cuenta antes de comprar un paquete turístico en una agencia de viajes es corroborar que esté inscripta en el registro de operadores turísticos del Mintur. Para hacerlo, la persona podrá ingresar a la página web del Ministerio y acceder al listado de las agencias de viaje habilitadas para operar en el país.

Si la agencia de viaje no está registrada, el Mintur no podrá responder ni solucionar eventuales fraudes o estafas.

GARANTÍA. Para que las agencias de viaje estén registradas ante el Mintur, estas deben cumplir con una cantidad de requisitos: documentación, balances financieros y garantía.

Según explicó Pera, cada agencia de viaje -sin importar cuál sea su tamaño- deberá renovar anualmente su garantía ante el Mintur y para hacerlo deberá presentar «los estados financieros, el balance de la empresa y en algunos casos hasta garantías reales para que le den ese aval», indicó el presidente de Audavi.

Esa garantía —que en el caso de Transhotel era de unos US$ 180.000, el máximo exigido por el Mintur a las agencias de viajes— se calcula en base al nivel de ventas de cada empresa y es el dinero que puede utilizar la cartera como «seguro» para solucionar casos de incumplimiento como estos.

evitar fraudes Corroborar los vouchers de reserva y los pasajes

El presidente de Audavi, Carlos Pera explicó que otro elemento a considerar para evitar fraudes al momento de viajar, es verificar la validez de los pasajes comprados, los vouchers y los boletos de reserva. «Si compro un ticket aéreo, en un tiempo prudencial debería recibir una copia del pasaje» al correo electrónico; «lo mismo ocurre con los servicios, si compré traslados, o un hotel y lo pagué en su totalidad, puedo tener la posibilidad de solicitar que se me entregue el voucher correspondiente», explicó Pera.

«Teniendo el ticket aéreo en tu poder, si sos de esas personas muy desconfiadas con la agencia de viaje, tenés la posibilidad de llamar a la compañía aérea, darle el código del pasaje, el nombre y el resto de los datos para que la aerolínea corrobore si la reserva está bien hecha o no», indicó el presidente de Audavi.

CONFIANZA Y TRAYECTORIA. Tanto desde el Mintur, como desde Audavi y otras agencias de viaje, dijeron a El País que además de corroborar que la empresa esté registrada debidamente, lo segundo más importante es su credibilidad y trayectoria en el mercado.

«Se debe siempre elegir una agencia de viaje conocida, que sea de confianza por parte del comprador, que sepa dónde están instaladas físicamente sus oficinas y quiénes manejan la empresa», explicó Pera.

SEGUIMIENTO POR REDES . En línea con esto, desde el Mintur recomiendan «hacer un seguimiento» de las agencias de viaje y operadores, a través de las redes sociales y las plataformas de reseñas turísticas tales como Tripadvisor. «Esas plataformas son útiles para ver las experiencias positivas o no de las personas que ya viajaron con esa agencia», explicaron desde el Mintur.

RESERVAS OFICIALES. Los operadores turísticos consultados por El País aconsejaron a los turistas que al momento de reservar y señar un pasaje aéreo, un hotel o un paquete turístico, verifiquen que la página web corresponda efectivamente al sitio oficial de la empresa. Para asegurarse de que el sitio web sea el oficial, las personas pueden revisar los datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico)publicados y contactarse directamente.

«muy poca consistencia en cuanto a fiabilidad» Evitar las ofertas por redes sociales

El presidente de Audavi y otras agencias de viaje, señalaron que la gran mayoría de estafas en el sector turístico tienen que ver con ofertas que se realizan a través de redes sociales, las cuales resultan atractivas para las personas por sus bajos precios en comparación con el resto del mercado. «Hay muchas ofertas por Facebook que ofrecen viajes y excursiones por precios bajos, pero le comprás a una persona que no sabes quién es, que no sabés dónde está y que no figura en ninguna dirección, lo único que hay es un celular. Este tipo de propuestas es realmente de muy poca consistencia en cuanto a fiabilidad, por lo que recomiendo descartarlas de plano», indicó Pera.

PÁGINA WEB. Además de corroborar que el sitio online sea el oficial de la empresa, los operadores recomiendan que las personas revisen la URL de la página y que se aseguren de que comience con https. o que aparezca un candado gris en la barra de direcciones, lo que permite conocer los datos de ese sitio y evitar las páginas web fraudulentas.

NO ABONAR LA TOTALIDAD . En el caso de reservas de alojamiento online, algunos operadores turísticos recomiendan que las personas no abonen la totalidad de la tarifa previo a su llegada al lugar, sino que solamente paguen la seña solicitada y luego paguen el resto al arribar al alojamiento.

Sin embargo, Pera explicó que esto no puede realizarse en paquetes turísticos que incluyen pasajes aéreos dado que la agencia de viaje precisa el dinero para congelar el precio de la tarifa y asegurar el lugar en el avión.

¿Cuáles son las herramientas disponibles para denunciar estafas? Las denuncias deberán hacerse ante el Mintur Aquellas personas que deseen denunciar a agencias de viaje u otros operadores turísticos, deberán hacerlo ante el Ministerio de Turismo (Mintur), aunque también podrán hacerlo ante Defensa del Consumidor y ante la Justicia.

A raíz de lo acontecido con Transhotel, días atrás el ministro de Turismo, Tabaré Viera señaló en rueda de prensa: «Nosotros recomendamos que hagan la denuncia en el Ministerio, donde hay un registro de operadores y un reglamento».

En este sentido, los damnificados pueden denunciar ante el Mintur su situación particular por intermedio de las siguientes vías: enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] ; mediante la opción Trámite en línea (www.gub.uy/tramites/denuncia-queja-servicios-turisticos) o de forma presencial en la oficina de administración documental de 9 a 16 horas.

En todas las situaciones se recomienda adjuntar los elementos probatorios (facturas, transferencias, recibos) y allí se inicia un expediente que pasa al registro de operadores para que informe la situación registral del operador y confeccione el formulario para enviar al Banco de Seguros a efectos de comunicar cada denuncia por separado.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com