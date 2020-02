Clausuraron una casa de lenocinio clandestina que reclutaba venezolanas en Perú

Entornointeligente.com /

El local clandestino no contaba con licencia. Foto: Cortesía

Tras un operativo en la Municipalidad de Villa El Salvador, en Perú, se clausuró de manera definitiva un inmueble donde funcionaba un prostíbulo clandestino.

El personal edil y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron a 9 mujeres, 4 de ellas de nacionalidad venezolana y 5 peruanas, quienes ejercían la prostitución en el interior de la vivienda de tres pisos que funcionaba como una casa de hospedaje.

Los fiscalizadores corroboraron que el local no contaba con los permisos municipales, tales como licencia de funcionamiento y certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE). Además, en el lugar se encontraron colchones y sábanas en pésimas condiciones de higiene, las cuales fueron decomisadas por la autoridad.

Agentes de la Policía Nacional de Extranjería, realizaron el control de identidad de las jóvenes venezolanas para detectar si alguna de ellas permanece de forma ilegal en el país. Asimismo, la comuna aseguró que enviará personal regularmente para que realicen el sostenimiento correspondiente con el fin de asegurar que el local no vuelva a funcionar.

