Clausura: El César Vallejo-A. Grau, Municipal-Boys y «U»-Cienciano se juegan hoy

Entornointeligente.com /

El primer partido dominical lo jugarán la Universidad César Vallejo frente al Atlético Grau, en el estadio Mansiche de Trujillo, desde las 11:00 horas. De este cotejo podría salir en nuevo líder del certamen, ya que los trujillanos, con 12 unidades, necesitan del triunfo para desplazar a Alianza Lima del primer lugar (13 unidades). El Grau (10 puntos) tampoco se queda atrás, porque sabe que si derrota a los de Trujillo sumarían 13 unidades e igualarían a los «íntimos» en la punta. Esta situación genera que se vea un encuentro disputado de principio a fin. A las 13:15 horas, Deportivo Municipal recibe, en el estadio Elías Moreno, al Sport Boys en encuentro vital para ambas escuadras. Los Ediles vienen de vencer a Universitario y una victoria los encaminaría nuevamente en la lucha por llegar a los primeros lugares; los Rosados necesitan de los tres puntos para comenzar a despegar. En el último cotejo del domingo (15:30 horas), Cienciano recibirá en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco a Universitario. Los «cusqueños», que son terceros en la tabla, saben que un triunfo lo pondría en lo más alto de la clasificación; mientras que los «cremas» necesitan de la victoria para enderezar el camino y no quedarse con las manos vacías al final del año. Un plus para la «U» es que hoy cumple 98 años y sus jugadores querrán celebrarlo con una victoria en u terreno complicado. Por lo pronto, ya no contarán con su goleador Alex Valera, quien fichó por el Al-Fateh de Arabia Saudita. Fecha 6 Sábado 6 de agosto Estadio Monumental San Martín 1 -Alianza Atlético 0 Estadio Iván Elías Moreno Cantolao 2 -Sporting Cristal 2 Estadio Guillermo Briceño Rosamedina Binacional 4 -Ayacucho FC 1 Estadio IPD de Huancayo Sport Huancayo 1 -ADT 1 Domingo 7 de agosto Estadio Mansiche 11:00 horas: César Vallejo-Atlético Grau Estadio Víctor Montoya Segura Carlos Stein-Carlos Mannucci (reprogramado) Estadio Iván Elías Moreno 13:15 horas: Municipal-Sport Boys Estadio Inca Garcilaso de la Vega 15:30 horas: Cienciano-Universitario Estadio Alejandro Villanueva Alianza Lima-Melgar (reprogramado). (FIN) JSO Publicado: 7/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com