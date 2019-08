Claudio Pizarro: “Me gustaría tener un partido de despedida con la Selección Peruana”

Entornointeligente.com /

Claudio Pizarro suma 20 goles anotados con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: AFP Mira también Miguel Trauco al Saint Etienne: peruano recibió mensajes de aliento de sus excompañeros de Flamengo Claudio Pizarro no ve con malos ojos un duelo de despedida con la Selección Peruana . En diálogo con el diario alemán ‘Weser Kurier’, el delantero de 40 años señaló que le gustaría jugar un último cotejo con la ‘Blanquirroja’. Asimismo, señaló que no está enterado de lo dicho por Ricardo Gareca, quien mencionó hace poco que merecía recibir un homenaje.

“En Alemania no tendré dos partidos de despedida. Tengo que pensarlo, pero creo que sería en Bremen. Además, sería una buena oportunidad para un partido entre Bayern Munich y Werder Bremen , pero ya veremos. Por otro lado, no me di cuenta de lo dicho por Ricardo Gareca, pero sí me gustaría tener un partido de despedida con la Selección Peruana . Eso está claro, aunque ahora no es el momento”, dijo.

Por otro lado, Claudio Pizarro aseguró no sentirse triste por jugar su última temporada en el fútbol alemán, pues viene preparándose para ello con mucha anticipación. También, indicó que espera llevar a Werder Bremen a un certamen continental.

“No siento angustia por tener mi último año en la Bundesliga. Me he estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Para mí es importante que alcancemos nuestra meta, que es clasificar a un torneo internacional. Estoy en enfocado en eso y es importante no perder de vista ese objetivo” , sentenció Claudio Pizarro .

LINK ORIGINAL: Rpp Noticias

Entornointeligente.com