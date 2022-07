Claudio Olate: el hombre que canta idéntico a Ricardo Montaner rompió el silencio «Llore todo el rato»

Entornointeligente.com /

Sucedió de forma espontánea Claudio Olate, hace unos días sorprendió en redes sociales tras subir un video, en el cual apareció cantando junto a su ídolo la canción «Me va a extrañar» Ricardo Montaner.

Olate, es actor y cantante, y también es conocido como imitador de Ricardo Montaner, entre otros artistas.

Esto sucedió en el concierto que Ricardo Montaner dio en Chile en el Movistar Arena . Claudio Olate se encontraba en primera fila quien aprovechó la oportunidad para cantarle a Montaner, sorprendiéndolo a él y a todos por su talento.

« Siempre hay un momento donde él conversa con el público , de diferentes formas, y nosotros con mi pareja teníamos las entradas hace seis meses en primera fila, y al estar ahí el productor salió a mirar, y la gente me reconoció», comentó a Página 7.

El cantante Montaner le dio la oportunidad de interpretar la canción «Me va a extrañar», dejando a todos alucinados por la interpretación y sentimiento que destaco durante su momento.

«Todo se alineó perfectamente, y yo los primeros cinco temas estaba muy emocionado. Lloré todo el rato (…) Hice cantar al público, cantó Ricardo, me miró. Además, lo más entretenido es que él empezó a jugar porque es tan simpático , y se fue del escenario, entonces se produjo mucha risa. Son de esos momentos mágicos que te ocurren una vez en la vida», finalizo Olate.

