Claudia Raia anuncia que está grávida do 3º filho aos 55 anos

19/09/2022 18h22 Atualizado 19/09/2022

Claudia Raia, aos 55 anos, anuncia que está grávida do 3º filho

A atriz Claudia Raia , de 55 anos, anunciou nesta segunda-feira (19) que está grávida do terceiro filho. Em sua conta no Instagram, ela divulgou um vídeo no qual aparece ao lado do marido, o também ator e cantor Jarbas Homem de Mello, de 53 anos. «Estamos grávidos», escreveu a artista na legenda (veja o post abaixo).

Claudia é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, do casamento com o ator Edson Celulari.

«Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!», disse Claudia.

Raia contou ainda que ficou desconfiada quando sua médica pediu exames para confirmar a gravidez. Apesar disso, o resultado do teste apontou que ela já estaria com uma gestação com mais de três semanas.

«Quando a médica me pediu um beta, exame de sangue de gravidez. Eu falei: 'amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade'. Ai ela falou: 'mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas'», afirmou a atriz.

Enzo Celulari comemora notícia

O primogênito de Claudia Raia, Enzo Celulari, comemorou a chegada de mais um irmão. Em sua conta do Instagram, ele compartilhou o vídeo do anúncio da gravidez e disse estar feliz.

«Já adianto que estou tão feliz com essa novidade. Amo vocês», disse.

