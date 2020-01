Claudia López usó el Esmad, pero insistirá en el diálogo

Entornointeligente.com /

Este jueves, el mismo día en el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el nuevo protocolo para las movilizaciones en la ciudad, su administración tuvo que estrenarlo atendiendo cinco protestas en distintas zonas.

Hubo una a favor de Uber, otra en rechazo a las pruebas piloto de fracking, otra para pedir un puente peatonal en Tunjuelito, el plantón de los estudiantes de la Universidad Distrital y la manifestación de la Nacional.

Aunque en cuatro no fue necesario el uso de la fuerza, en la protesta de la Nacional no fue posible la vía del diálogo para despejar la NQS y la alcaldesa no tuvo más remedio que ordenar la intervención del Esmad.

En su explicación sobre el protocolo, la alcaldesa aclaró que en adelante todas las solicitudes que organizaciones o movimientos ciudadanos realicen para manifestarse en la ciudad ya no se gestionarán con la Secretaría de Seguridad, sino con la de Gobierno y la de Cultura.

” El hecho per se de que haya una protesta no es un problema de orden público, es un asunto del orden democrático y debe tratarse como tal “, expresó López.

El procedimiento aclara que antes de la acción de los antimotines, y ante un brote de violencia o vandalismo, los primeros que intervendrán serán las madres gestoras de paz y los gestores de convivencia; segundo, los órganos de control; tercero, la fuerza disponible de la Policía (uniformados equipados con escudo, bastón y casco). El Esmad solo intervendrá si fracasa el diálogo.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, estuvo el jueves en medio de los desmanes en la Nacional, y tras dialogar con algunos participantes, no logró llegar a un acuerdo para recuperar la movilidad en esa zona.

“Les he informado que debemos restablecer el orden en la vía y que se hará a través de un tercer protocolo, que es la intervención de la policía a través de la fuerza disponible (…), y que si en algún momento se pone en riesgo la vida, debe intervenir otra fuerza, que es el Esmad”, dijo el funcionario en medio de las protestas.

La alcaldesa, Claudia López, presentó el nuevo protocolo en compañía de líderes sociales y las madres gestoras de paz.

Foto: Alcaldía de Bogotá

La intervención de los antimotines generó diversas reacciones. El expresidente y senador Álvaro Uribe aplaudió esta decisión, mientras que el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro la calificó como “la repetición de lo mismo “.

Para expertos en la materia, la disposición de la nueva administración al diálogo no es un tema menor. “La alcaldesa hace bien en intentar una postura más civilista en el tratamiento de la protesta. Creo que el fundamento es que estamos frente a una inconformidad social grande y que la intervención del Esmad no la resuelve necesariamente”, opinó el analista y columnista John Mario González.

Por su parte, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, destacó la inclusión de distintos actores de la movilización social en la formulación del protocolo.

“La creación de mesas de diálogo con líderes, gremios y sectores de la protesta social es fundamental. Si se logra manejar el tema de convivencia con garantías de no agresión y no violencia, no va a escalar a agresiones o uso de fuerza no medida”, expresó Nieto.

Sin embargo, hay opiniones menos optimistas sobre la aplicación de los nuevos protocolos. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de la alcaldía de Enrique Peñalosa, dijo que la ciudad ya contaba con un protocolo para esto, y anticipó que hay grupos de manifestantes a quienes no les importa el diálogo.

“La alcaldesa creyó que simplemente con el diálogo se iba a dar solución al tema. Pero no. Hay gente que no quiere dialogar, oír razones, sino colapsar la ciudad. Por eso les tocó proceder con lo que tanto criticaban, que era el Esmad”, señaló.

Pero hay otros aspectos de las nuevas reglas de juego que generan dudas. John Mario González cree que es inconveniente el punto que dice que la alcaldía facilitará la logística (sonido, tarimas, telones, pinturas, etc.) para quienes se movilizan.

“El protocolo revelado por la alcaldía tiene una falta de entendimiento de cuál es el papel de la alcaldesa. A ella no la puede ver la ciudad como una marchante más, o convertir el día de la protesta en una fiesta con el apoyo de expresiones artísticas”, dijo.

Pese a estas opiniones, el mensaje de la alcaldesa López es claro: insistir en las vías de la concertación.

“Poco a poco, el cambio cultural en torno a la movilización hará de la protesta una fuerza social con propósito, donde los protagonistas sean los justos reclamos y no los conflictos que fatigan a Bogotá”, escribió en su cuenta de Twitter.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom

