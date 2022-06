Claudia Leitte lança clipe de 'Dengo Meu', parceria com Juliette e Lucy Alves; veja as músicas no palco do Fantástico

Entornointeligente.com /

Claudia Leitte lança clipe de ‘Dengo Meu’, música com Lucy Alves e Juliette

Claudia Leitte lançou o clipe de «Dengo Meu», uma parceria com Juliette e Lucy Alves (veja no vídeo acima ). Ela esteve no palco do Fantástico para um bate-papo com Maju Coutinho sobre os 20 anos de carreira. Com muita emoção, Claudinha relembrou seus maiores sucessos e cantou a nova música no palco do Show da Vida.

VEJA AS MÚSICAS NO PALCO DO FANTÁSTICO:

Claudia Leitte canta ‘Dengo meu’ no palco do Fantástico

Claudia Leitte canta ‘Extravasa’ no palco do Fantástico

Claudia Leitte canta vários sucessos no palco do Fantástico

Claudia Leitte sobre filha: 'É difícil dizer que ela está fazendo tudo porque ela quer seguir o meu caminho'

1 de 1 Claudia Leitte no palco do Fantástico — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Claudia Leitte no palco do Fantástico — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

No lançamento da música, com Juliette de Lucy Alves , a cantora fez um post em tom de desabafo sobre ser nordestina, e conversou com o site do Fantástico sobre o assunto.

«Sempre vejo essas pessoas falando que eu não sou nordestina e mexem com os meus brios. Porque eu sou nordestina, eu sou baiana, eu sou da terra do dendê. E assim, eu nasci aqui no Rio, mas eu fui com cinco dias para Salvador. Essa é a história. Eu me diverti fazendo isso, mas é fato que às vezes a gente precisa pontuar algumas coisas, porque a gente está escrevendo a própria história».

Claudia Leitte fala sobre post em tom de desabafo sobre ser nordestina

