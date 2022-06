Claudia García se recupera de complicada cirugía: «Por algo me pasó»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—En abril sufriste la fractura de cuello del pie, ¿cómo se dio el accidente?

—Fue una caída con mala suerte. Bajaba del auto el viernes santo, a las puertas de tres días de vacaciones y al pisar en una zona irregular de la calle, caí mal. Llevaba unos zuecos con plataforma y tuve la mala suerte de doblar el pie y caí con todo el peso sobre ese pie doblado. Sentí el crack en el momento. La verdad que fue muy desagradable: me luxe y me quebré la tibia y peroné en el cuello del pie. Tuvieron que operarme y me pusieron siete tornillos.

—¿La recuperación en qué consistió?

—Las primeras tres semanas estuve con una férula, completamente inmovilizada. Luego me sacaron los puntos y vinieron tres semanas más de quietud sin pisar, pero ya haciendo algunos ejercicios. Ahora estoy en la etapa de la fisioterapia y aunque lo hago con cierta dificultad, volví a caminar. También regresé a manejar, así que estoy de nuevo asomando la cabeza en el mundo de la comunicación y ya con ganas de volver al ruedo.

—¿Cuánto te condicionó este incidente en cuanto a tus planes para este año luego de que se cerrara el ciclo en Canal 4 a finales de 2021?

—Me condicionó. Sucedió en un momento en que ya estaba empezando a mover energías de trabajo pero esto me detuvo. Me enfoqué en la rehabilitación, que tuvo momentos complejos, no solo para mí sino para mi entorno. En las primeras semanas me tenían que ayudar a hacer absolutamente todo, lo que me hizo perder autonomía. Eso es complicado también para quien te cuida; fue una verdadera prueba de paciencia. Pero bueno, más allá de aceptarlo, soy de las personas que piensan en los por qué y para qué de estas situaciones. Estoy en ese proceso de búsqueda.

—¿Dirías que hay un por qué, incluso para los accidentes?

—Por lo menos hay un para qué. Estoy convencida de eso. El tiempo dirá, pero seguramente yo tenía que parar y atravesar este proceso. Quizás son cosas que ocurren a nivel inconsciente. En este caso implicó un aprendizaje para mi carácter y para modular ciertas cosas de la ansiedad y también de respeto hacia otras personas que están en convivencia contigo.

—En el momento del incidente, ¿había algún proyecto a nivel laboral?

—Había y hay algún proyecto, del que no puedo hablar mucho. Pero sí, me encantaría volver. Es un año especial para los canales de televisión: en noviembre comienza el Mundial y los canales, poco a poco, apuntan sus energías hacia lo deportivo. Quizás se posponen otros proyectos, así que queda una ventana pequeña como para hacer cosas este año, pero si me preguntás, tengo el deseo y de hecho está abierta la posibilidad de hacer algo. Vamos a ver este cuándo y cómo porque además de los canales, se ha abierto un mundo muy interesante con las plataformas de streaming. Veremos.

Claudia García. —Después de dos años en las mañanas de Canal 4, en diciembre resolviste dejar Buen día . Con la perspectiva de varios meses después, ¿fue la decisión correcta?

—Sí. Fue una decisión muy meditada que tuvo que ver con el horario y con la distancia porque yo vivía y vivo en Maldonado. Era un esfuerzo grande, que disfrutaba, pero sentí que debía dejar. No estaba durmiendo bien y cuando eso pasa, otros sectores del cuerpo te avisan que algo no anda bien. Igual fueron dos años divinos. Siempre uno suelta sus proyectos con mucha lástima, porque la verdad es que habíamos empatizado muy bien con el público. Pero ya no tengo ni 30 ni 40 años. No soy una vieja, aunque después de los 50 uno pone en la balanza otras cosas que son importantes para la vida, entre ellas la salud es lo primordial. Por otro lado, también me gusta el desafío que se abre ahora de reinventarse hacia otras cosas. Soy una persona muy dinámica.

—¿Sentís que los años en Buen día fueron una prueba para los demás de que podías ejercer la conducción de otro tipo de formatos?

—Pienso que sí. Yo estuve 15 años en Telemundo y Buen día implicó la oportunidad de salir del formato noticiero. Siempre dentro del periodismo, hicimos un programa con opiniones y otro intercambio de contenidos. Me parece que fue muy bueno y que la gente me aceptó en otro formato. Me sentí muy cómoda porque soy una persona flexible y adaptable: también fue una prueba para mí y me encantó. Más allá de la mesa con mis compañeros, el espacio de entrevista mano a mano lo disfruté muchísimo.

—¿Los proyectos o nuevas oportunidades que surjan te gustaría que tuviera relación con este perfil tuyo?

—Me gustaría me gustaría sí, siempre dentro del periodismo. A nivel de formato se abren muchas posibilidades. Estos meses he aprovechado para mirar mucha televisión de otros países. Se está usando mucho en el mundo las mesas de análisis, donde puede haber un invitado, pero también hay analistas que acompañan y se genera una sinergia de opiniones. Me gusta mucho trabajar la actualidad desde el análisis de múltiples enfoques de colegas y expertos que puedan ayudar a entender la realidad. Me encantaría hacer algo así, pero también estoy abierta a poder realizar cosas que no las tengo en mente. Siempre es lindo que te sorprendan y probar: soy muy de lanzarme a lo nuevo, siempre y cuando considere que lo puedo hacer.

—¿Cómo quedó el vínculo con Canal 4 luego de tu salida?

—Muy bien, porque fue una decisión conversada, acordada y comprendida por las autoridades del canal y por la producción del programa.

—Se incorporó Jaime Clara, ¿ha sido el programa?

—Sí. Jaime es un tremendo profesional, un periodista muy dúctil y veo que está muy bien. Lo mismo digo del resto del equipo, aunque para hacer honor a la verdad, lo veo poco. En esta etapa evito el madrugón. He vuelto a dormir 8 – 9 horas por día, que era algo que necesitaba.

—¿Seguís viviendo en las afueras de Punta del Este?

—Sí, aunque en estos momentos estoy mucho en Montevideo por la fisioterapia. De cara al futuro laboral, para mí lo ideal sería un programa semanal, que me permita estar unos días en Montevideo y otros en mi casa.

—Has dicho que te gustaría volver a la radio, ¿hay posibilidades?

—Me encantaría. Hubo una propuesta para una emisora de Maldonado pero después no maduró. Una lástima porque me encantaría y más en Maldonado. Está creciendo mucho como ciudad.

—Luego del accidente, hubo momentos en que el panorama de recuperación era más sombrío…

—Los médicos dicen que depende en un 50% de uno, de la voluntad y energía que se le ponga a la recuperación y a la fisioterapia. Por eso todo este tiempo he estado enfocada en eso. Fue un proceso muy doloroso y molesto, más allá de que uno no quiero dramatizar porque claramente hay personas que están pasando por cosas mucho peores pero toda lesión del hueso es dolorosa. Me falta todavía para recuperar la marcha habitual. Se supone que uno se repone al 100% al año.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com