Claudia Cosme: promesa de la plástica cubana

A través del internet he conocido la obra de Claudia Anabel Cosme Ortega, joven pero talentosa pintora especializada en retratos bajo el estilo del fotorealismo. Luego de conocer su trabajo artístico me contacte con ella para conocer más de cerca su obra y me dejó impactado por la factura de sus pinturas. Me pareció interesante compartir su hoja de vida o currículo porque estoy seguro su arte dejará huella en la plástica cubana y sin duda será su pasaporte al exito.

Cosme Ortega nació en La Habana Cuba, el 3 de mayo del 2001. Estudio en La Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en el 2017, culmina los estudios en la misma en el 2021 donde se gradúa como pintora. Actualmente radica en La Habana.

En abril del 2022 comienza los estudios en el «ISA Instituto Superior de Arte, en la Facultad de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural. Mantiene una vida profesional muy activa. En el 2022 se vinculó a la asociación cultural Artes sin Fronteras por la Paz y luego fue designada como miembro honorifico del dicho, para representar artistas de su país ante el mundo. En el mismo año fue nombrada coordinadora para liderar en Cuba y representar la entidad para la creación de Mosaico más grande de la Historia en México, un proyecto de inclusión internacional que busca visibilizar la paz y el medio ambiente con el que busca el registro en el Record Guinness al ser la obra artística más grande del mundo y creada por el mayor número de participantes.

Claudia Anabel ha participado en múltiples muestras dentro y fuera de Cuba, algunas de ellas:

2019- Muestra colateral a la Xlll Bienal de Artes plásticas de La Habana en la Academia Nacional de Artes San Alejandro.

2019- Expo colectiva en La Embajada de Zurinam

2019- Mural Colectivo en La Cujae

2019- Participación en La Feria del Turismo realizada en El Morro Cabaña

2019- Exposición colectiva en la galería de la Academia Nacional de Bellas Artes sobre el Festival del Rio Casiguaguas el 22 de marzo día mundial del agua

2019- Restauración de los carteles del Museo Jardín de los Afectos (Héctor Gallo)

2019- Competencia y Expo en el Triatlón American Cup Iberoamerican Championships realizada en el Hotel Nacional (La Habana) donde ganó primera mención

2019- Serie La Esperanza del Mundo, Muestra colateral a la Xlll Bienal de Artes plásticas de La Habana en la Academia Nacional de Artes San Alejandro.

2020- Por segunda vez participo en la Competencia y Expo en el Triatlón American Cup Iberoamerican Championships realizada en el Hotel Nacional (La Habana)

Me propongo insistir en la importancia del juego simbólico y su influencia directa en el desarrollo de la capacidad creativa del individuo

2022- Muestra colateral a la Bienal de Artes Plásticas de La Habana en la Academia Nacional de Artes San Alejandro.

2022- Subasta en Miami para apoyar a la causa que patrocina Miami Power Team. Un evento para recaudar fondos para niños con condiciones terminales y diferentes discapacidades del SUR DE FLORIDA, en Estados Unidos

2022 – «Violencia, medio ambiente e identidad», Universidad Surcolombiana –USCO-, realizada con la participación de artistas nacionales e internacionales, estudiantes universitarios, niños y jóvenes de diversos planteles de educación primaria y secundaria, inaugurada el 20 de abril en la ciudad de Neiva – Colombia.

2022 – Exposición itinerante «Violencia, medio ambiente e identidad», en homenaje póstumo al pintor Ángel María Fernández, Universidad Navarra sede Neiva – Huila, Colombia.

2022 – «Arte y medio ambiente», Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva Colombia.

2022 – «Identidad cultural», Biblioteca Departamental Olegario Rivera, realizada en el bloque cultural, Secretaria de cultura departamental, Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva – Huila, Colombia. Muestra donde obtuvo mención de honor por su obra «Al ataque», un óleo de pequeño formato de gran calidad artística y simbolismo relativo a la paz.

El desarrollo de esta serie parte haciendo una reflexión sobre lo absurda que puede llegar a ser la conducta de nuestra especie, enfocada en no pocas ocasiones hacia conflictos bélicos, escenarios donde la codicia, la ambición, el egoísmo, la violencia y el sin sentido condicionan una inmensa parte de nuestra realidad. A partir de aquí abalar la necesidad de generar una obra aleccionadora, la inversión de los presupuestos artísticos en función de rescatar y nutrir aquello que en esencia constituye lo mejor del ser humano propiciando un espacio libre de toda contaminación, caos, falta de valores y demás elementos negativos que estructuran nuestro acontecer mediático, abordar la inocencia llegando así a un razonamiento más profundo de las conductas del ser humano y resaltar un mayor naturalismo en los rostros y las expresiones de los niños a través de recursos específicos del Foto Realismo.

2022 – Serie Memoria de Travesía, Segunda Muestra colateral a la Bienal de Artes Plásticas de La Habana en la Academia Nacional de Artes San Alejandro.

Referente a esta serie la artista comenta: «Me interesa abordar el vínculo del ser humano con el juego y el juguete desde una mirada abierta y alusiva, a través de la cual evoco esa relación existente entre imagen y memoria. Apelo así a un recurso que permita al espectador reflexionar y revisitar una vez más su pasado, pretendiendo de esta forma validar la capacidad narrativa propia del juguete y su representación pictórica como un recurso histórico – cultural. De igual manera me propongo insistir en la importancia del juego simbólico y su influencia directa en el desarrollo de la capacidad creativa del individuo».

