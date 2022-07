Claudia Bahamón se refirió a sus pezones y confesó que antes se traumatizaba

Entornointeligente.com /

La presentadora colombiana Claudia Bahamón habló en redes sociales sobre sus pezones, pues dejó ver que una de las encargadas de producción estaba diseñando unos cubre pezones para ella , ya que no quería que se notarán en la grabación.

«Esto es un pezón diseñado por ella, ella quiere tapar mis pezones «, indicó.

Seguidamente preguntó a sus más de 4 millones de seguidores si les molesta que en televisión se noten los pezones debajo de la camisa.

Explicó que durante años ha recibido comentarios de personas sombradas porque en televisión se le ven los pezones.

«He lidiado muchos años con mis pezones, porque me dicen -se te ven los pezones te los tienes que tapar- y yo al principio era muy traumatizada porque decía -sí se me ven los pezones, me los tengo que tapar , que vulgaridad- «, dijo.

Sin embargo, aseguró que un día cambió de parecer , pues en realidad todos tenemos pezones.

«Que se te ven los pezones, claro tengo dos, obvio que se me ven. O sea como cuando uno va caminando por ahí y de repente ve un hombre y uno le ve allá abajo y ¿Qué le dice uno? que tienes un bulto, sí es que tiene pipi. Pues digo de verdad, con todo el cariño del mundo. Los pezones son naturales, son parte de nuestro cuerpo» , agregó Claudia Bahamón.

Más allá de la televisión, como indicó Claudia Bahamón los pezones son parte de nuestro cuerpo y sea en televisión o en el día a día muchas mujeres han pasado por lo que cuenta la presentadora, comentarios que le indican a las mujeres que deberían taparse los pezones para que no se marquen en la camisa.

