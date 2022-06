Claude Joseph tilda de «hipócrita» al gobierno dominicano por desmentir acuerdo regulatorio

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, tildó al presidente Luis Abinader de «hipócrita» luego de que afirmara que República Dominicana no acordó regularizar a los inmigrantes del país vecino durante los encuentros de la IX Cumbre de Las Américas.

Según Joseph, el jefe de Estado dominicano aprovecha a Haití como un peón para avanzar en su agenda política.

«Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país y ganar votos», agregó el exfuncionario haitiano en un tuit que publicó la tarde de este sábado.

President Abinader can’t stop using Haiti as a pawn to advance his political agenda.This is a man who fails to deliver on his promise domestically on many issues, but believes he can use Haiti as his last resort to please his country’s ultranationalists to win votes. Hypocrisy…

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) June 11, 2022

El también exministro de Relaciones Exteriores finalizó su publicación con la palabra «hipocresía».

