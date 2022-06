Claude Joseph considera como «hipocresía» que gobierno dominicano desmintiera acuerdo regulatorio

Entornointeligente.com /

El exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, tildó al presidente Luis Abinader de «hipócrita» luego de que afirmara que República Dominicana no acordó regularizar a los inmigrantes del país vecino durante los encuentros de la IX Cumbre de Las Américas.

Según Joseph, el jefe de Estado dominicano aprovecha a Haití como un peón para avanzar en su agenda política.

«Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país y ganar votos», agregó el exfuncionario haitiano en un tuit que publicó la tarde de este sábado.

El también exministro de Relaciones Exteriores finalizó su publicación con la palabra «hipocresía».

Supuesto acuerdo En la agenda a cumplir por el primer mandatario dominicano durante su participación en la Cumbre de Las Américas, celebrada en Los Angeles (California, Estados Unidos) estaba estipulada una reunión con el presidente haitiano Ariel Henry el pasado jueves.

Tras el encuentro , al día siguiente, la oficina del jefe de Estado haitiano publicó un comunicado en el que señalaba que ambos país habían convenido en » regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana, dotándoles de documentos de identificación y revitalizando la Comisión Mixta Haitiano-Dominicana».

Asimismo, expresaron que Abinader «acogió favorablemente» la solicitud de apoyo realizada por las autoridades haitianas a la candidatura de la exministra de Salud Pública, Florence Guillaume Duperval, para el cargo de directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, una vez fue difundida la información en medios de comunicación dominicanos , el gobierno desmintió que el convenio fuera cierto.

«El Gobierno dominicano aclara que en la conversación bilateral sostenida el 9 de junio del 2022, en el marco de la Cumbre de la Américas, entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, no hubo ningún tipo de compromiso para regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en el país o para apoyar la candidatura de la exministra de Salud Pública haitiana, Florence Guillaume Duperval, para el cargo de directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)», dictó el comunicado.

Además, en la publicación del gobierno dominicano se señaló que la verdadera postura Luis Abinader fue exigir al gobierno haitiano que provea de documentos oficiales a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentran en República Dominicana.

Esto también tuvo una reacción de Joseph, quien publicó en su cuenta de Twitter que la misiva del gobierno dominicano fue condescendiente, así como poco elegante y carente de diplomacia.

«Emitir un comunicado de prensa sobre la candidatura de un país por otro para un cargo a nivel de instituciones internacional es insólito», agregó.

La crisis sociopolítica haitiana se ha visto desbordada tras el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse, El 70% de sus territorios está siendo controlado por pandillas y grupos criminales, siendo la violencia y los hechos delictivos los que marcan un régimen de terror en el primer país independiente de América.

La realidad señalada ha provocado además una crisis migratoria de la que Estados Unidos, México, Puerto Rico y, especialmente, República Dominicana, entre otras naciones cercanas, son víctimas.

President Abinader can’t stop using Haiti as a pawn to advance his political agenda.This is a man who fails to deliver on his promise domestically on many issues, but believes he can use Haiti as his last resort to please his country’s ultranationalists to win votes. Hypocrisy…

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) June 11, 2022 Cette note du Gvt. dominicain est inélégante, peu diplomatique et condescendante. Ce communiqué de désapprobation du Gvt. haïtien est gratuit. Publier un communiqué relatif à la candidature d’un pays face à un autre pour un poste au niveau des institutions intl. est inédit.. pic.twitter.com/JiztAjoe5v

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) June 10, 2022

